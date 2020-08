Los secretarios de Estado (y funcionarios) que han dicho ‘cómper, adiós’ a la 4T

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, tres secretarios de Estado han renunciado a sus cargos. Todos han expresado a través de cartas las razones de su dimisión.

Josefa González Blanco Ortiz Mena

Renunció como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 25 de mayo de 2019 luego de que se diera a conocer que causó un retraso en un vuelo comercial que iba de la Ciudad de México a Mexicali, Baja California.

En su carta de renuncia sostuvo que “el verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría”.

Víctor Manuel Toledo Manzur la sustituyó en el cargo dos días después de su dimisión.

Carlos Manuel Urzúa

Fue titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hasta el 9 de julio de 2019, cuando lo sustituyó en el cargo Arturo Herrera Gutiérrez.

Hizo pública su renuncia con una carta que publicó en su cuenta de Twitter en la que expresaba su desacuerdo con que en el gobierno de López Obrador se hubieran "tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento".

"Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco", escribió.

Javier Jiménez Espriú

Se separó del cargo como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el 23 de julio de este año, fecha en que fue sustituido por Jorge Arganis Díaz Leal.

En una carta dirigida al Presidente, Espriú explicó que su dimisión se debió a su desacuerdo con el mandatario federal en que el Ejército y la Marina controlen las aduanas .

“El motivo, que le he expresado personalmente, es mi diferendo por su decisión de política pública, de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los Puertos, de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT desde 1970″, sostenía en el documento.

Otras renuncias

Además de estos secretarios de Estado, funcionarios de otros organismos se han separado de sus cargos en este año nueve meses de la administración de López Obrador.

Germán Martínez

Renunció como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 21 de mayo de 2019 tras cuestionar los graves recortes de personal y la agresiva política de ahorros en el IMSS.

En un mensaje a los miembros del Consejo Técnico de ese instituto, denunció que en el IMSS existe una “injerencia perniciosa” de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que pone en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, y de prestación de servicios del Instituto.

Esta fue la primera renuncia de un titular de dependencia en la administración de López Obrador. El 22 de mayo de 2019, Zoé Robledo Aburto lo sustituyó en el cargo.

Mónica Maccise

Presentó su renuncia al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) luego de la polémica que generó un foro sobre racismo y clasismo al que fue invitado el comediante Chumel Torres y de que el Presidente sugiriera la desaparición de ese organismo.

El 11 de agosto pasado, el mandatario federal presentó a las tres aspirantes a presidir el Conapred, acéfalo hasta el momento: Claudia Morales Reza, Olga Santillán Rodríguez y Mónica González.

“Ellas están propuestas para la presidencia del Conapred. Son auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo”, escribió en sus redes sociales tras reunirse con ellas en Palacio Nacional.

Candelaria Ochoa

El 30 de junio pasado presentó su renuncia oficial como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Ochoa dio a conocer que su renuncia no fue una decisión propia, sino una solicitud de la titular de esa dependencia, Olga Sánchez Cordero.

"A mí no me pidieron la renuncia de manera directa, se la pidió la secretaria al subsecretario. Yo no supe los motivos, desafortunadamente no se me dijeron”. declaró.

Te puede interesar:

Me pidieron renunciar y no supe los motivos: Candelaria Ochoa, extitular de la Conavim