Los retos de la educación en México en 9 frases

Este jueves se realizó el décimo quinto foro EF Meet Point Virtual. El dilema educativo en la coyuntura actual, que contó con la participación de Miguel Székely, director general de CEES y ex subsecretario de Educación ; Marco Fernández, investigador y coordinador de Educación de México Evalúa; y Yoloxóchitl Bustamante, secretaría de Educación de Guanajuato.

En el foro moderado por Leonardo Kourchenko, columnista de El Financiero Bloomberg, se trataron temas como el regreso a clases, la reforma educativa, los planes del Gobierno y el papel del magisterio.

Marco Fernández

1.- "Estamos ante el peligro, sin exagerar, en que si no actuamos de manera enfática y como sociedad para que la autoridad reaccione, esta sea una generación perdida en términos de aprendizajes y de sus efectos para el futuro en sus vidas".

2.- "Los chicos particularmente de secundaria y de media superior son los que están sufriendo más por estos meses de encierro y ya hay señales de que lamentablemente ahora sí por la situación económica están siendo forzados a tratar de ayudar a sus hogares".

3.- "En esas situaciones uno quisiera que ver al Gobierno mucho más ágil. Perdónenme la expresión, pero sabíamos, esto viene de mucho tiempo atrás, no es como que antes tuviéramos a la SEP digamos 'atlética' que tiene capacidad de reflejo rápido. Siempre ha sido este 'paquidermo' que tiene mucha dificultad en moverse".

Yoloxóchitl Bustamante

4.- "Estamos todavía en la mayoría de los estados con curvas crecientes de contagios (...), de tal manera que el regreso a las escuelas, aunque fuera en una modalidad mixta, me parece que todavía no es posible. Eso nos llevará de una forma, casi diría yo forzada, a que si queremos realizar actividades con los estudiantes y no posponer indefinidamente la actividad de estudio y de aprendizaje, tendremos que regresar en una modalidad nuevamente a distancia, con todos los problemas de inequidad, tendremos que hacer nuestros mejores esfuerzos".

5.- "Tenemos que trabajar primero que nada en los maestros (...) no es tan sencillo. ¿Cómo hago para que estos maestros vayan siendo capacitados? Se dice muy fácilmente, pero eso ya por sí mismo representa un gran reto, no todos tienen los mismos accesos a los medios ni los antecedentes formativos. Esta contingencia ha mostrado la necesidad insalvable de cambiar de fondo la formación de los maestros y maestras".

6.- "La educación en este momento en el país se encuentra en una etapa de crisis todavía. Estamos sorprendidos y tratando de salir del shock. Hemos implementado una serie de medidas y estrategias pensando siempre en que íbamos a regresar pronto a las escuelas y ese pronto se ha eliminado progresivamente de manera que ahora la incertidumbre es el factor predominante".

Miguel Székely

7.- “Yo creo que vamos a regresar igual. No veo ninguna señal de ningún actor de la SEP (Secretaría de Educación Pública) que nos haga pensar algo distinto. ¿Qué sigue? ¿La televisión? ¿Google+ versión no sé cuál? Va a ser lo mismo (...) ¿Qué quisiera ver como ciudadano para regresar sabiendo que llevamos cuatro meses en esto? Con un diagnóstico pormenorizado de cuántos alumnos son, de dónde (...) Vamos a llegar al ciclo escolar siguiente con enormes brechas y huecos”.

8.- "Ante el impacto económico, muchas familias que estaban financiando la educación privada para sus hijos (...), muchos tendrán que ir al sistema público porque ya no van a poder pagar esas colegiaturas, y el sistema público hasta donde yo sé no está previendo de ninguna manera la demanda por los servicios públicos -a los que además tiene derecho la población, no le puede negar la educación pública a nadie en México”.

9.- "El primer sello de la casa es que este Gobierno le pone muy poco valor a la ciencia, al conocimiento, a las experiencias de otros países y por eso, a pesar de que este es un tema mundial en lugar de ver qué están haciendo otros y de ver qué podemos aprender para amortiguar esta situación de manera mucho más ágil, la actitud ha sido más de tener 'ceguera de taller' y nada más vernos a nosotros qué estamos haciendo en México".