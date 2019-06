Los que no se queden en Guardia Nacional: INM o baja

Elementos de la Policía Federal difundieron un video de una reunión que encabezó Raúl Ávila Ibarra, titular de la División de Fuerzas Federales, en la que asegura que los elementos rechazados en la Guardia Nacional tienen tres opciones: ir al Instituto Nacional de Migración (INM), al Servicio de Protección Federal o su baja definitiva.

La mayoría de quienes no fueron aceptados fue por sobrepeso, pero el gobierno busca reclutarlos en el INM para frenar el paso de migrantes a Estados Unidos, conforme al acuerdo firmado por los gobiernos de México y Estados Unidos.

El mando de la Policía Federal dijo que “El INM no tiene personal suficiente”, y agregó que el personal de la Policía Federal es el más capacitado para fortalecer al INM, y quien acepte su traslado voluntario se irá con todos sus derechos y con la posibilidad de una segunda oportunidad para postularse a la Guardia Nacional.

Según la reglamentación de la Guardia, los aspirantes deberán contar con un índice de masa corporal menor a 28 por ciento, así como no presentar perforaciones, aclarando que no es impedimento contar con tatuajes, siempre y cuando tengan una dimensión no mayor a 10×10 cm y no sean visibles al usar el uniforme.

