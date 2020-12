Los medios ya no son intocables: Ejecutivo

El encono, las descalificaciones y los ataques desde la conferencia de Palacio Nacional continuarán, o al menos así lo dejó ver el presidente Andrés Manuel López Obrador al advertir que no se quedará callado y reconoció que de manera cotidiana elige contestar a quienes le cuestionan, pues le da coraje que maltraten a sus funcionarios.

Un ejemplo de ello –argumentó– es que “ayer le tocó a Televisa porque se excedieron”.

Durante su mensaje matutino de ayer, el mandatario volvió a referirse a los medios de comunicación que cuestionan a los encargados de la conducción de la estrategia contra el COVID-19, de manera particular al secretario de salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario, Hugo López-Gatell.

El Presidente aprovechó el micrófono para justificar las descalificaciones vertidas en la conferencia del martes pasado ante un reportaje de Televisa. “Me da coraje que se les maltrate, me molesta”, aseveró.

Y continuó: “Estaban acostumbrados a cuestionar, y ellos no podían ser tocados, nadie los tocaba, eran los intocables. Entonces, de repente les hace uno un pequeño señalamiento con todo respeto, sutileza, una cosa mínima, apenas si los testerea uno y se ponen enojadísimos, no aguantan nada, porque era así, no era de ida y vuelta”, justificó.

Te recomendamos:

'Va por México' buscará regreso del régimen antipopular y de privilegios, pero es legítimo: AMLO