Los derechos no se consultan: Sánchez Cordero

Los derechos de las mujeres no serán consultados en un posible ejercicio propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la despenalización del aborto, dijo este miércoles Olga Sánchez, secretaria de Gobernación.

"Es que no se van a consultar derechos, se van a establecer tipos penales (...) Los derechos no son discutibles, están en la Constitución, en las convenciones internacionales. Lo que se va a discutir son los tipos penales, la tipología penal y la criminalización o no de una conducta", dijo en Palacio Nacional.

El 31 de diciembre, López Obrador barajó nuevamente la idea de una consulta sobre el tema después de que Argentina despenalizó el aborto.

"En temas muy polémicos, lo mejor es que se consulte a los ciudadanos, que no se imponga nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas y en este caso de las mujeres, que decidan con libertad, pero que no se imponga nada", apuntó.

La secretaria de Gobernación remarcó que serán las mujeres las que impulsarán el tema a través de sus representantes, pero sobre un tipo penal específico.

Al respecto, Sánchez Cordero señaló que para crear un código nacional único, se requiere una reforma a la Constitución, específicamente del artículo 73.

"Creo que esta será muy interesante porque no solo va a estar en discusión la despenalización dentro de los primeros tres meses para el aborto, sino otro tipos penales. Por ejemplo, una vez que se regularice el tema de la cannabis, estará en discusión un tema importante sobre la criminalización o no de la venta", indicó.

