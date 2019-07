Lorena Piñón impugna revocación de candidatura para dirigencia del PRI

La priista veracruzana Lorena Piñón impugnó ante la Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI la revocación de su candidatura por la Comisión de Procesos Internos, y presentó un “juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano”.

Indicó que por tratarse de un asunto de “urgente resolución”, el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles Álvarez, tiene un plazo de 48 horas, que vencen este lunes, para turnar el expediente CNJP-PS-MIC-051/2019 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En entrevista con El Financiero, explicó que “el partido no puede dejar de cumplir con este trámite, porque incurría en una omisión grave y frenaría y retrasaría todo el proceso legal y formal de la elección y designación del nuevo presidente del partido”.

“Es una clara injusticia, es una irregularidad, un juego sucio sólo para tratar de facilitar la simulación en el PRI, a la que se prestó Ivonne Ortega, quien quiere ser la única mujer en una competencia de a mentiras que cúpula pretende hacer”, dijo.

“Primero me validaron mi registro y mi militancia, con firmas y todo, y después, de un plumazo me dicen que todo estaba mal y hasta me expulsan del partido. No se vale, es una burla, pero voy a ir a los tribunales, al Tribunal Electoral, y les voy a ganar. Voy a pelear con todo y hasta el final por la presidencia del PRI”, dijo.

“Y si el partido no da trámite y aviso al Tribunal, lo haremos nosotros. El partido debe escuchar y resolver el caso conforme a la ley”, sostuvo.