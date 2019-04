López Obrador y Yalitza Aparicio, en lista de las 100 personas más influyentes de Time

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por Roma, son los dos mexicanos que figuran dentro de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2019 de la revista estadounidense Time.

La lista publicada este miércoles está dividida en cinco categorías: pioneros, artistas, líderes, íconos y titanes.

Los mexicanos comparten la lista con personajes como el presidente estadounidense Donald Trump, la presidenta de la Cámara de Representantes de EU, Nancy Pelosi, el futbolista egipcio Mohamed Salah, el actor Dwayne ‘La Roca’ Johnson, y las cantantes Lady Gaga y Taylor Swift.

Como es costumbre, los textos están escritos por otros personajes, en el caso de López Obrador (en la categoría de líderes) y Aparicio (actores), estos fueron escritos por el periodista Jorge Ramos y el ganador del Oscar a Mejor Director por Roma, Alfonso Cuarón, respectivamente.

Andrés Manuel López Obrador

En el texto del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jorge Ramos escribe que los mexicanos votaron por un cambio y eso es lo que obtuvieron, pues a diferencia de los mandatarios anteriores, AMLO viaja en clase económica, se negó a vivir en Los Pinos, agrega que su mensaje principal es el combate contra la corrupción y cada mañana da un mensaje de prensa.

Dice que a López Obrador le gusta pensar en sí mismo en términos grandes e históricos, pone el ejemplo del llamar a su gobierno la “Cuarta Tranformación”.

“Pero su control total del Congreso y su estilo muy personal de tomar decisiones han levantado banderas entre aquellos que no quieren a otro populista autoritario”, escribió.

Hasta ahora, ha logrado desactivar a Donald Trump, señala Ramos, al negarse a reaccionar ante sus tweets y sus amenazas, como cerrar la frontera, pero el político ha rechazado los llamamientos para denunciar la dictadura en Venezuela.

Inidcó que su gran prueba es trabajar por la seguridad en el país, pues indica “más de 200,000 personas han sido asesinadas violentamente allí desde 2006, y los mexicanos demandan vivir en un país seguro”.

“AMLO esperó 12 años para convertirse en presidente, y tiene prisa por actuar. Pero tarde o temprano se dará cuenta de que solo una persona no puede salvar a México. Otros lo han intentado y han fracasado”.

Yalitza Aparicio

El director mexicano, Alfonso Cuarón, señaló que Aparicio antes de protagonizar Roma no tenía experiencia como actriz, pero llegó a obtener la nominación al Oscar como Mejor Actriz.

“Aunque estaba aterrorizada por el océano, se precipitó directamente hacia sus rugientes y precarias olas en busca de la escena más impactante de la película”

Indicó que Yalitza no hablaba mixteco, pero aprendió el idioma y lo habló con fluidez.

“Yalitza puede tomar cualquier tarea que se le ponga delante y sobresalir de una manera que nadie creía posible”.

Explicó que después de buscar en México durante casi un año y ver más de 3 mil audiciones, supo desde el momento en que la conoció que ella era la única.

“Cuando le ofrecí el papel de Cleo, me dijo con franqueza que acababa de terminar la escuela y que esperaba ser maestra. Luego dijo: "No tengo nada mejor que hacer, así que sí". Me eché a reír. ¿Pero sabes qué? Ella lo decía en serio. Eso es lo bello. Ella realmente lo decía en serio”.

Dijo que la mejor cualidad de Yalitza ha sido la honestidad, y que ella se enfoca en ser una fuerza de cambio y empoderamiento para las mujeres indígenas.

“Está increíblemente fundamentada en su verdad y no es fácilmente arrastrada por el brillo y el glamour de Hollywood”.

Finalizó diciendo que espera que decida seguir actuando y evolucionando en su oficio.

“Admiro profundamente a Yalitza y tengo la suerte de conocerla y trabajar junto a ella. Siendo egoísta, quiero ver más de ella en pantalla. Ella tiene un regalo increíble, y estoy muy contenta de que cuando le pedí que hiciera mi película, no tenía nada mejor que hacer”.