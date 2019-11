López Obrador sugiere a IP inclinarse por 'ganancias razonables' para disminuir desigualdad

El sector empresarial en México debe buscar las 'ganancias razonables' para disminuir el problema de la desigualdad económica en el país, sugirió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El sector privado (...) debe procurar, desde luego, hacer negocios; esa es su función principal, pero al mismo tiempo, debe buscar ganancias razonables y que se respete el marco legal", detalló.

López Obrador dijo que esto, junto con el papel del Gobierno, que ahora da preferencia a las personas con menos recursos, busca que haya una mejor distribución del ingreso en el país.

El mandatario remarcó que ese problema fue originado por la corrupción que imperó en el llamado periodo neoliberal.

"Eso es lo que ha dado 'al traste' con todo; es la causa de los problemas sociales", agregó.

El presidente hizo estos señalamientos después de mostrar un clip de una TED Talk del empresario Nick Hanauer, quien expuso cómo el uno por ciento más adinerado del país se enriquecía más mientras que el resto de la población era todavía más pobre.

"Hay una corriente nueva en los sectores empresariales del mundo, muy orientada hacia que se procuren ganancias razonables, que no sean excesivas, que no signifiquen afectar las economías nacionales y que no signifique también destruir el territorio el medio ambiente, que se pueda dar trato justo a los trabajadores", abundó.

También mencionó que dirigentes de organizaciones empresariales en México le han informado que trabajan en un código de ética empresarial, aunque no dio más detalles al respecto.