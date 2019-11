López Obrador reconoce lealtad de marinos y soldados

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este sábado la labor y la lealtad de los marinos y soldados de México, porque han ayudado en la tarea de garantizar la paz y la tranquilidad del país.

En su discurso con motivo de la conmemoración del Día de la Armada, el Ejecutivo federal dijo a los militares que “juntos vamos a seguir haciendo realidad principios, valores, preceptos como la libertad, la justicia, la democracia y la defensa de nuestra soberanía nacional”.

Aseguró que las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional (Sedena) ayudan a que haya seguridad, “sin titubeos, ayudándonos para que la Policía Militar, la Policía Naval, pasaran a formar parte de la Guardia Nacional para cuidar, proteger a nuestro pueblo”.

Acompañado por los titulares de ambas dependencias, Rafael Ojeda Durán y Luis Cresencio Sandoval, respectivamente, López Obrador destacó que son “dos instituciones, dos pilares del gobierno y del Estado Mexicano”.

Tras colocar una ofrenda floral y montar guardia de honor en la tumba de Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, quien encabezó la defensa de San Juan de Ulúa, en Veracruz, López Obrador reconoció al almirante José Rafael Ojeda Durán, quien dijo es un hombre leal y sostuvo que no obstante que no lo conocía, no se equivocó al nombrarlo secretario de Marina.

En el acto realizado en la Rotonda de las Personas Ilustres, de manera inusual, pues en sexenios pasados la conmemoración se realizaba en algún puerto mexicano, expuso que por escalafón, a Ojeda Durán le correspondía ser titular de la Semar desde el sexenio pasado, “pero por cuestiones que no viene aquí al caso señalar, se le hizo a un lado y se estaba cometiendo una injusticia”.

Recalcó que en las instituciones “se tiene que actuar con legalidad siempre, y por eso decidí nombrar al almirante José Rafael Ojeda Durán y ha sido un gran apoyo el que he recibido del almirante”.

En tanto, López Obrador señaló que a Cresencio Sandoval lo eligió como titular de la Sedena por ser “incorruptible”.

“No los conocía a ninguno de los dos, pero tenía que explorar, hacer un trabajo de arqueología, de investigación, saber de dónde venían, quiénes eran, conocer su pasado, su trayectoria", comentó.

Y, abundó, "estudié sus expedientes para decidir con la gran ventaja de que pude hacerlo entonces y ahora con absoluta libertad, porque no tengo compromisos con grupos de intereses creados".

En tanto, la Armada de México, en voz de su titular, Rafael Ojeda, refrendó su lealtad absoluta al presidente López Obrador “bajo cualquier circunstancia”.

El almirante apuntó que “en cada uno de los mandos navales a lo largo y ancho de este grandioso país, la lealtad es igualmente compartida, una satisfacción que se extiende al horizonte de nuestros mares y a esa sensación infinita de navegar singladuras con absoluta lealtad”.