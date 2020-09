¿López Obrador puede renunciar a la Presidencia como lo pide FRENA?

Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) ocupan desde la semana pasada parte del Zócalo capitalino. El objetivo de este movimiento es exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, este lunes la secretaria Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que esta petición de renuncia es improcedente, ya que fue elegido por el voto popular.

"Eso no es posible ni constitucional ni legalmente, porque la elección de puestos populares a través del voto directo de los ciudadanos no es renunciable. Puedes pedir licencia, pero no puedes renunciar”, señaló la funcionaria federal.

Pero, ¿qué dice la Constitución?

El Artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice:

"El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia".

Y solo el Congreso tiene la facultad para "aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República".

¿Qué pasa si renuncia?

Si el presidente renuncia antes del 30 de noviembre y dentro de sus primeros dos años, el cargo lo asumiría el o la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), en este caso Sánchez Cordero. Luego el Congreso convoca a nuevas elecciones en menos de 60 días.

Si el presidente renuncia pasado el 30 de noviembre y tras su segundo año, el Congreso de la Unión sesionará para elegir a un sustituto.

Revocación de mandato

Este mecanismo permite a los ciudadanos sustituir democrática y legalmente a los gobernantes elegidos popularmente.

De acuerdo con la iniciativa aprobada por el Congreso federal y más de la mitad de los congresos locales, la esta solo puede ser solicitada durante los tres meses siguientes al término del tercer año del Gobierno del presidente que, en este caso, sería de diciembre de 2021 a febrero de 2022.

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que los miembros del Frente Nacional Anti-AMLO deberán quedarse más tiempo en el plantón que mantienen debido a que la revocación de mandato se llevará a cabo hasta 2022.

