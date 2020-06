López Obrador pide 'sana distancia' y no violencia tras protestas en Jalisco

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este viernes a no recurrir a la violencia en las protestas por la muerte de Giovanni López, esto después de que el jueves, manifestantes y policías chocaran en Guadalajara.

"Llamo a todo el pueblo a los ciudadanos, a los jóvenes, a los ofendidos, indignados, agraviados, a que se actué por la vía pacífica, no a la violencia, la violencia no es el camino", afirmó durante su quinto día de gira por el sur del país.

El mandatario remarcó que quien desee manifestarse lo haga con "sana distancia" debido al estado de la pandemia del COVID-19 en México. Sugirió a quienes asistan a estar marchas no caer en provocaciones.

"Nosotros luchamos durante muchos años como opositores y no rompimos un vidrio, y siempre he dicho que un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tienen derecho de poner en riesgo la vida de los demás", enfatizó.

El saldo de las protestas registradas en Guadalajara el jueves fue de 27 personas detenidas por actos de vandalismo y agresión a elementos policiales; así como seis policías heridos.

Estas manifestaciones fueron provocadas por la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años que fue detenido en Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, presuntamente por comportarse agresivo contra policías que le reclamaron el uso de cubrebocas.

Durante las protestas, los inconformes rompieron cristales del Palacio de Gobierno y llegaron al edificio de la Recaudadora número uno, ubicado a un costado; le estrellaron los ventanales y puertas de cristal, e irrumpieron en él y destrozaron el mobiliario.

Posteriormente, llegaron los elementos antimotines y comenzaron a disipar a los manifestantes, quienes se confrontaron a golpes. Fue entonces que algunos de los policías, tomaron palos para golpear a los manifestantes, quienes les lanzaban piedras y botellas.

Luego, otro grupo de elementos policiales trató de disipar a manifestantes que estaban en el Paseo Fray Antonio Alcalde, en la esquina de Avenida Juárez y Alcalde, donde uno de los manifestantes le prendió fuego a un elemento motorizado de la Policía Municipal de Guadalajara. Sus compañeros calmaron el fuego y el agente fue trasladado en ambulancia a las instalaciones de la Cruz Roja.

Con información de Juan Carlos Huerta