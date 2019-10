López Obrador pide al pueblo 'tener confianza' tras hechos ocurridos en Culiacán

¿La liberación del hijo del 'Chapo' no manda un mensaje de impunidad a la delincuencia?, preguntaron a @lopezobrador_. "Le digo a los mexicanos que tengan confianza, no hay impunidad porque no hay contubernio entre delincuencia y autoridades, está bien pintada la raya", contestó. pic.twitter.com/HBPGvX8Vqu