López Obrador llama a empresas a no despedir empleados con excusa del coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado este viernes a los empresarios que no despidan a los trabajadores poniendo como excusa la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el jefe del Ejecutivo dijo que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, le informó sobre el caso que circula en redes sociales de una empresa que está despidiendo a sus trabajadores.

“Hago un llamado a los empresarios para que tengan dimensión social y que no despidan a sus trabajadores”, dijo.

Indicó que no mencionaría el nombre de la empresa, pero que es una muy grande y famosa, que tiene que ver con franquicias extranjeras. Además, apuntó que eso no es justo y es indebido.

“De acuerdo con la ley no hay fundamento legal, porque no hay una declaratoria de emergencia sanitaria, no pueden despedirlos y no pagarles”, dijo.

Llamó a la población a guardar fuerzas espirituales para que ante un eventual agravamiento de la pandemia México y sus habitantes tengan la fortaleza para salir adelante.

"Ahora no tenemos mucho riesgo, no nos paralicemos y guardemos fuerzas, y sobre todo que mantengamos nuestra fortaleza moral porque si desgraciadamente las cosas se complican, pues si desde ahora ya estamos poniéndonos tristes, pues cuando llegue el momento más difícil vamos a estar ya vencidos.

“¡Ánimo, ánimo! Somos muy fuertes”, sostuvo el presidente.

El mensaje, que fue difundido en redes sociales, fue grabado en el convento de Santo Domingo Yanhuitlán donde fue abordado por los pobladores quienes le entregaron peticiones y alguno regalos.

El jueves, se dio a conocer que Alsea redujo su personal en un número importante, además de que ha establecido un programa para colaboradores dispuestos a tomarse una ausencia de 30 días sin goce de sueldo, reduciendo las horas de trabajo y plantilla en línea con la demanda, y negoció con los sindicatos relevantes buscando apoyo.

En Twitter es tendencia Alsea por este anuncio.

Con información de Notimex...