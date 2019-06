López Obrador 'lanza' indirecta a Trump: no puede utilizarse a ningún país con fines electorales

VERACRUZ, Ver.- No puede utilizarse a una nación con propósitos electorales, señaló este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre el anuncio de un arancel de 5 por ciento a bienes exportados a Estados Unidos hecho por Donald Trump.

“No se puede utilizar a un país con propósitos electorales y con todo respeto decirles que eso no funciona porque eso no va a dar buenos resultados (...) El que agarre esa bandera le va a ir mal, el que se meta de manera injusta con México no va a tener éxito, lo puedo garantizar", aseguró.

La declaración de López Obrador se da después de que Trump anunciara el jueves un arancel de 5 por ciento, que aumentará gradualmente hasta el 25 por ciento en octubre, a todos los bienes mexicanos en represalia por lo que considera la inacción del Gobierno para disminuir la migración ilegal.

El mandatario dijo que es incorrecto y equivocado como estrategia estigmatizar a un país como México, que cuenta con un amplio apoyo de la población en EU e incluso a nivel internacional.

Por ello hizo un llamado, sin mencionar directamente al presidente Trump, a que no entrometan a México en diferencias de posturas políticas de otros países.

En ese sentido se pronunció el viernes Grupo Financiero Actinver, que estimó que EU y México llegarán a un acuerdo para que los aranceles no se apliquen pues el anuncio hecho por Trump "tiene un alto componente de estrategia electoral para la campaña presidencial estadounidense en 2020".

Ese mismo día, el presidente Trump informó que presentará su candidatura para reelegirse en 2020 el próximo 18 de junio.

López Obrador se mostró convencido de que no se implementarán los aranceles prometidos por el presidente estadounidense, pues recordó que la delegación mexicana ya está negociando con funcionarios de aquel país y descartó que el Gobierno vaya a contestar esa medida con una aplicación de gravámenes a mercancías estadounidenses.