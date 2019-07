López Obrador dice que operadores de pipas despedidos 'no se portaban bien'

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este miércoles que algunos operadores de pipas en transporte de combustible fueron dados de baja porque "no se portaron bien".

"Actos de indisciplina, no llegaban a tiempo, no cumplían, faltaban y otras cosas. No todos, estoy hablando de un (grupo)... y por eso, de acuerdo con la ley, se les liquidó, porque no podemos permitir que haya irresponsabilidad", señaló al ser cuestionado sobre las quejas presentadas por operadores en relación a que fueron despedidos y recontratados 'de palabra'.

Aseguró que no se trataba de todos los operadores, sino de un grupo que no cumplió con su responsabilidad, y por eso la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomó esta decisión de conformidad con la ley.

Dijo que si los conductores están inconformes y consideran que no fue justo su despido, pueden acudir a las instancias correspondientes.

"Les decía yo que hay una canción de Calle 13: ‘Todos a portarnos mal, a portarnos mal, a portarnos mal’; y ahora estamos en el tiempo de: A portarnos bien, a portarnos bien. Y no es conmigo, no es con el Gobierno, sino a portarnos bien con la sociedad, con la nación, a ser buenos ciudadanos", indicó.

En enero, el mandatario federal anunció que, a partir de la convocatoria lanzada por el Gobierno como parte de la lucha contra el huachicol, fueron contratados mil 600 operadores.

Los trabajadores se manifestaron el lunes frente a Palacio Nacional para exigir su recontratación.