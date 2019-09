'Me rayé': AMLO dice que lo inscribieron como socio de 26 empresas en el SAT

"Ayer me dieron a conocer una inscripción que hicieron en el padrón del @SATMX donde registran empresas y apareció de que me inscribieron como socio de 26 empresas, me rayé, me convertí en empresario", comentó @lopezobrador_. "No soy empresario, yo soy servidor público", añadió. pic.twitter.com/k9LVQpyg1e