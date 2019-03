López Obrador 'deja en el aire' asistir a Asamblea General de la ONU

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, 'dejó en el aire' su asistencia a la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Presidente dijo este miércoles que su decisión de asistir a esta reunión, que se lleva a cabo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, aún no está tomada.

"Sí, me están invitando, pero vamos a ver. Lo más importante (de viajar al extranjero) es buscar acuerdos en beneficio del país. Es importantísima la ONU, estas reuniones, pero todavía no lo decido", explicó.

La Asamblea General es uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, en el que participan los 193 estados miembros de la organización.

En estas reuniones se tocan temas de interés mundial como el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, el cambio climático, la igualdad de género, señala la ONU en su sitio oficial.

López Obrador ya ha descartado viajar al extranjero. En enero, el Presidente descartó viajar a la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos (WEF, por sus siglas en inglés) debido a la implementación del plan contra el robo de combustible por parte del Gobierno federal.

"Yo no puedo salir ahora no solo por esto (el plan contra el robo de combustibles), sino porque tengo que echar a andar todo el Gobierno, en todos estos meses, desde el inicio, no me puedo despegar del trabajo aquí en la ciudad ni en el país", aseguró en ese momento.

López Obrador remarcó que solo viajaría al extranjero, en específico a Estados Unidos, si se confirma el acuerdo bilateral de inversión con el Gobierno de ese país de 10 mil millones de dólares.