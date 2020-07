López Obrador da negativo a prueba de COVID-19, previo a viaje a EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este martes que se realizó la prueba de COVID-19 previo a su viaje a Estados Unidos.

"Aprovecho para comentarles que me hice la prueba de COVID-19 (...), que no me la había hecho pero como tengo que ir (a EU), no tenía yo ningún síntoma, pues no me la había hecho", comentó.

Al ser cuestionado sobre si dio negativo, contestó que sí.

"Sí, llevo de todas maneras mi certificado", añadió.

El mandatario federal señaló que se hizo la prueba debido a que viajará y tiene que actuar con responsabilidad, "estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado", abundó.

Reiteró que si por protocolo se le pide realizarse una prueba más en EU, se la hará.

"También humildemente, no me quita nada, si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer, porque tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país. Y no se me quita absolutamente nada, no hay ningún demérito", dijo.

López Obrador viaja a Estados Unidos al mediodía de este martes, para llegar a Washington por la noche. El día miércoles 8 de julio llevará ofrendas a dos monumentos y después celebrará una reunión en la Casa Blanca con su homólogo, Donald Trump, en el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).