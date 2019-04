López Obrador 'celebra' orden de aprehensión en contra de Marín y Kamel Nacif

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo este miércoles que "le daba mucho gusto" la noticia sobre la orden de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín y del empresario, José Kamel Nacif, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

"Yo me enteré por la prensa de esta orden de aprehensión, cosa que me dio mucho gusto porque independientemente que se trate de un acto de justicia, estamos ante procedimientos que no eran comunes", señaló.

Sobre este contexto, López Obrador afirmó que en administraciones anteriores, el presidente en turno era consultado sobre este tipo de decisiones.

"Había la costumbre de preguntarle antes al Ejecutivo cuando se iba a tomar una decisión de este tipo y ahora no me consultaron, no supe", agregó.

El Primer Tribunal Unitario, con residencia en Quintana Roo, giró el martes orden de aprehensión en contra de Marín y Kamel Nacif, por el delito de tortura en agravio de Cacho.

Otro al que también le libraron orden de aprehensión por este caso fue el exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.

El 11 de abril, la titular del Tribunal, la magistrada María Elena Suárez, revocó un acuerdo del Juzgado Segundo de Distrito de la entidad, el cual negó librar el mandamiento judicial.

Ante ello, ordenó al Ministerio Público Federal iniciar la búsqueda de los imputados, mientras que el juez tendrá que efectuar los trámites correspondientes para suspender los derechos políticos de los inculpados.