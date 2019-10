El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que no fue informado sobre el operativo que elementos de las fuerzas federales llevarían a cabo para cumplir una orden de captura contra Ovidio Guzmán López el pasado 17 de octubre, en Culiacán.

"Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica en estos casos", declaró en su conferencia de prensa.