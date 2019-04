López Obrador anuncia la desaparición de las Zonas Económicas Especiales

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este jueves la desaparición de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del país.

-Entonces, ¿van a desaparecer?-, se le preguntó de manera directa durante la conferencia de prensa.

-“Sí, totalmente", respondió.

López Obrador criticó la iniciativa que se realizó durante el sexenio pasado para el puerto de Lázaro Cárdenas, que incluye municipios vecinos de Michoacán y Guerrero; el Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; y para Puerto Chiapas, en ese mismo estado.

“Era supuestamente para ayudar, pero nunca hicieron nada por ayudar. Hicieron negocios, compraron terrenos y derrocharon recursos no se benefició en nada”, comentó sobre las Zonas Económicas Especiales.

Fuentes de la oficina de Presidencia aclararon que desde el Gobierno no se seguirá apoyando el proyecto de ZEE y se apostará en su lugar por “proyectos de desarrollo”.

López Obrador también reiteró que, por los mismos motivos, se canceló el Consejo de Fomento al Turismo y calificó a estos proyectos como “inventos carísimos”.

“Ayer se canceló lo del Consejo de Fomento al Turismo. Era un barril sin fondo, no se fomentaba el turismo se utilizaba el dinero para comprar lealtades, voluntades para pagar publicidad en periódicos. Entonces algunos están inconformes, pero ya no hay derroche. ¿No se acuerdan del ProMéxico? Ya no existe tampoco", explicó.