López Obrador analiza desaparecer el programa de testigos protegidos

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este jueves que analiza eliminar el programa de testigos protegidos.

"No vamos a permitir la tortura. no se van a permitir esas prácticas que son injustas, vergonzosas, que se aplicaban por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al Gobierno. Eso ya se termina, no ha habido en todo este tiempo nada así. No hemos tenido testigos protegidos y no vamos a tenerlos bajo esas condiciones", explicó en su conferencia de prensa matutina.

A pregunta expresa, puntualizó que está estudiando 'cortar' con ese método. "Se analiza, pero no creo yo que se utilice este método", comentó.

López Obrador precisó que solamente han ofrecido ayuda a quienes tengan información sobre los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural 'Isidro Burgos', de Ayotzinapa, quienes desaparecieron a finales de septiembre de 2014.

"Lo que estamos ofreciendo es protección y apoyo para los que tienen información de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. No perdemos la esperanza de que haya personas que participarán para que sepamos donde están (los estudiantes)", comentó.