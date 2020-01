López Obrador afirma que para gobernadores el Insabi es opcional

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro a los gobernadores que la implementación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) es opcional.

“Se ha hecho ruido porque algún gobernador declaró que no va a aceptar; es voluntario, no es obligatorio. Yo tengo la información de que no son seis, de que ya la gran mayoría ha aceptado que la salud se otorgue de manera gratuita”, señaló.

Lo anterior, luego de que los gobernadores del PAN, Diego Sinhue, de Guanajuato; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Francisco Domínguez, de Querétaro; Martín Orozco, de Aguascalientes y Carlos Mendoza, de Baja California Sur, se pronunciaron en contra de adherirse al Insabi, al igual que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de MC.

El Ejecutivo reconoció que aunque garantizar el acceso como lo establece la Constitución llevará tiempo, se logrará. “Al final sí no todos, porque no podemos obligar a nadie, la gran mayoría va a trabajar en este plan conjunto, para que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Tenemos presupuesto y nos va a alcanzar”, dijo.

Ocho de los diez gobernadores del PAN, Mauricio Vila, de Yucatán; Carlos Joaquín González, de Quintana Roo y Javier Corral, de Chihuahua, y los cinco ya mencionados, se reunieron con la dirigencia de su partido y acordaron plantear al gobierno federal una estrategia alternativa que permita la gratuidad de la salud. “La idea es hacer una contrapropuesta porque en lo que no hay ninguna duda es que se quiere que la salud sea gratuita a todos los niveles”, comentó el senador Julén Rementería.

Agregó que “el Presidente ha dicho que él quiere que sea gratuito y nosotros coincidimos, entonces lo que hay que hacer es proponerle el cómo. Hay que modificar esa ley y ese presupuesto, precisamente para que se pueda dar la gratuidad y la transición ordenada sin seguir afectando a las personas, explicó. Con información de Susana Guzmán.