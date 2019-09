López Obrador afirma que la Cámara de Diputados ya no será 'un tianguis'

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que si bien ya se presentó el proyecto del Paquete Económico para 2020, aún quedan meses de discusión en la Cámara de Diputados para la aprobación del mismo; por ello, afirmó que ya no se negociará ni con diputados ni organizaciones civiles la entrega de recursos.

“Ya no queremos que la Cámara de Diputados sea un tianguis, ya que cada quién decida y garantice lo más importante, que le llegue el presupuesto a la gente”, dijo.

Durante la conferencia mañanera, López Obrador aseguró que antes el Gobierno federal tenía que negociar para que se le aceptara el presupuesto, el cual se realizaba “como en el Porfiriato”; es decir, que se daban concesiones y pensiones a particulares, “y así el mercado iba a hacer posible que se crearan empleos, que hubiera trabajo, bienestar”.

“Se entregaban las bolsas a las organizaciones campesinas, de la sociedad civil, de las llamadas organizaciones no gubernamentales, y a los sectores; ahora ya no hay eso, ya se envió la ley de ingresos, el proyecto, el presupuesto, los legisladores libremente deciden, nosotros cumplimos, nada de ‘a ver, quieres mis votos, qué vas a dar, ya no’”, sostuvo.

El mandatario federal acusó que en anteriores administraciones el gobierno daba facilidades a los inversionistas y a empresarios para que se detonara el crecimiento y la generación de empleos; sin embargo, el recurso no llegaba precisamente a los más necesitados.

“Entonces, a todos les daban, pero el presupuesto no se utilizaba para el desarrollo y para el bienestar de la gente; porque suponían, fíjense, que si el gobierno les daba facilidades a los inversionistas, entonces iba a haber crecimiento económico, y si llovía fuerte arriba, goteaba abajo”, añadió.

Asimismo, garantizó que para 2020 los programas sociales contarán con presupuesto suficiente gracias a la austeridad del gobierno, y destacó que uno de los ahorros es el avión presidencial, pues ya no se encuentra contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

“Imagínense cuántos lujos había, nada más ahora que se va a vender el avión presidencial ya no se contemplaron 500 millones de dólares que se tiene que pagar anualmente por el avión, y eso ya no se tiene que contemplar porque se va a vender el avión presidencial y no nada más ese, también 72 aviones y helicópteros”, aseguró.

López Obrador aseguró que el avión presidencial se venderá, aunque hasta el momento no ha dado a conocer si hay alguna oferta considerada por el gobierno.

‘Aún espero disculpa por reforma energética’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que espera una disculpa por parte de quienes apoyaron la reforma energética, pues acusó que “engañaron” al decir que iba a aumentar la producción de petróleo y “lo que incrementó fueron los precios de los combustibles”.

Durante su conferencia matutina, el mandatario indicó que “todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas los que llevaron a cabo y apoyaron la llamada reforma energética, engañando que iba a aumentar la producción de petróleo; fue al revés, lo contrario, se cayó la producción y, no sólo eso, aumentó a los consumidores el precio de los combustibles, un rotundo fracaso”.

Al hablar del Paquete Económico para 2020, López Obrador sostuvo que se está en proceso de rescatar Pemex, incluso dijo que “se logró estabilizar la producción petrolera, lo que no se había logrado en 14 años, ya se logró en nueve meses”.

Destacó que desearía invertir más en los programas sociales, sin embargo, existen “gastos que no se pueden eliminar”, como la deuda externa.