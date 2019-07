López Obrador acusa que exdirector del Coneval ganaba 220 mil pesos mensuales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que el exdirector del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, ganaba 220 mil pesos mensuales.

"Yo llegué a la Presidencia y me bajé el sueldo, porque el presupuesto se quedaba arriba. El Gobierno estaba ensimismado, mantenido y bueno para nada y no le llegaba dinero a la gente. Todos se quedaban en aparatos burocráticos, sueldos hasta de 700 mil pesos mensuales. Yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba Peña Nieto y sin compensaciones. Y por ley, de ahí para abajo. Nadie puede ganar más de lo que recibe el presidente. ¿Cuánto ganaba el director del Coneval? 220 mil pesos al mes”. dijo el mandatario federal en su visita a Zongolica, Veracruz.

De acuerdo con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, cuyo sueldo actualmente es de 108 mil pesos.

Acusó que el exdirector dijo en una entrevista que López Obrador abandonó su compromiso de atender a los pobres, una de sus promesas de campaña.

"Le puedo demostrar que no, los pobres están recibiendo más ayuda en la historia de México. Están recibiendo más ayuda, se los puedo probar", dijo.

Añadió que el organismo fue creado para medir la pobreza, pero que solo fue para simular que se atendía a los pobres.

"(Organismos como el Coneval) no conocen las comunidades. Tanto es así que las comunidades no los conocen a ellos", dijo tras preguntar a la comunidad si conocían este consejo.

El sábado, Gonzalo Hernández Licona publicó en sus redes sociales una fe de erratas sobre su entrevista diciendo que no declaró que el presidente haya traicionado su lema de "primero los pobres".

En su discurso López Obrador dijo también que busca que el dinero ya no sea un "Dios" y que lo que guíe a México sea la honestidad.

"El Dios que prevalecía era el dinero. Ahora es la honestidad la que va a gobernar en Zongolica, Veracruz, en México", apuntó.

Criticó que no se pueda hacer uso de los recursos de manera directa a los presidentes municipales, porque "se roban el dinero".

"Es una desgracia que no lo pueda hacer en todo el país, porque si se le da el dinero a los gobiernos municipales se lo roban, no hacen la obra, por la descomposición social. Puro vivillo, corrupto, fantoche. Eso se tiene que terminar y se tienen que poner por delante la honestidad, por eso los apoyos se tienen que manejar de manera directa. Desde la tesorería al beneficiario, con la tarjeta", abundó.

Durante el evento, usuarios del hospital de Zongolica, Veracruz, irrumpieron en el Hospital Ruralal acusar que falta personal y medicamentos.