López Obrador aclara que Policía Federal mantendrá vigilancia de las carreteras

La división de la Policía Federal (PF) encargada de la vigilancia de las carreteras del país continuará sus operaciones, aseguró este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente fue cuestionado sobre si la tarea de inspección que la PF mantiene sobre las vías de comunicación de México sería realizada por la Guardia Nacional.

“Sí, la Policía de Caminos, la Policía Federal de Caminos continúa, esa no es función de la Guardia Nacional. Ese servicio continúa y lo seguirán dando quienes trabajan en esta corporación. Lo que tenemos que procurar es que mejore el servicio, se proteja a los ciudadanos y no haya extorsión, que no haya corrupción”, explicó.

El mandatario había señalado que de acuerdo con la ley, se había establecido un plazo de 18 meses para la desaparición de la PF.

La Policía Federal está organizada en siete divisiones, Una de ellas es la de División de Seguridad Regional que, de acuerdo con información de la dependencia, se encarga de mantener “la seguridad en carreteras federales, aeropuertos y cruces fronterizos”.

Este martes, el presidente anunció que se había llegado a un acuerdo con los elementos de la PF que mantenían desde la semana pasada protestas por su incorporación a la Guardia Nacional.