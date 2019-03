López Obrador no descarta el regreso del PRI o PAN a la Presidencia, pero...

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, no descartó que en 2024 pueda regresar el PAN o el PRI a la Presidencia de la República aunque, subrayó, "no creo que la gente quiere regresar a la pesadilla de la política neoliberal".

López Obrador fue cuestionado, después de la firma de su compromiso de no reelección, sobre si el país estaría listo para que en 2024 alguno de esos partidos regrese a la Presidencia.

"Sí porque va a estar establecida la democracia, es parte de la cuarta transformación, y cuando hay democracia es el pueblo el que decide, hay ese derecho que se tiene que respetar", dijo.

"Ahora si me piden que opine sobre la situación en la que estará el país, la sociedad estará más consciente. No creo yo que la gente quiera regresar a la pesadilla que significó el periodo neoliberal y el predominio de un grupo que se sentía el amo y señor de México, no lo creo". agregó.

Sobre el compromiso firmado este martes, López Obrador subrayó su deseo de que los cambios hechos por su administración durante el sexenio no puedan ser revertidos después por un Gobierno encabezado por un partido distinto al suyo.

"Pero todo puede suceder. Como se dice en el beisbol, se acaba hasta que se acaba", declaró.