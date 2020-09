López-Gatell ya pide a la IP “no lucrar” con la vacuna contra COVID-19

Aunque aún no llega a México la vacuna contra el COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a las farmacéuticas privadas “no lucrar, no abusar ni excederse” con las ganancias económicas.

Al informar ayer que con 3 mil 400 nuevos contagios México llegó ya a los 733 mil 717 infectados, y que con otras 173 muertes el país suma 76 mil 603 defunciones por el coronavirus, el funcionario aclaró que “el sector público no subsidia, no patrocina, no financia al sector privado; el sector privado vende sus servicios y el llamado que hacemos es que nos queda claro que el sector privado de la salud tiene una connotación lucrativa en su mayoría, a menos que sea al sector social que es filantrópico”.

Además, informó que, en acuerdo con Cancillería, la farmacéutica Jansen, de Johnson&Johnson, prepara ya ensayos clínicos en México.