López-Gatell y el peligroso 'juego' de las cifras del coronavirus en México

Cuando el zar del coronavirus de México dijo la semana pasada que el crecimiento de casos en la capital de la nación se había estabilizado, pocos encontraron motivos para de alegrarse. Hugo López-Gatell había reclamado tales victorias antes.

"La epidemia se está desacelerando", declaró el subsecretario de Salud en una conferencia de prensa el 5 de mayo. Tres semanas después, durante su sesión informativa nocturna del 25 de mayo, dijo: "Hemos aplanado la curva".

Pero los números cuentan una historia diferente. Un día después del tuit de López Gatell del 11 de junio sobre la Ciudad de México, la nación reportó un récord de cinco mil 222 casos nuevos de la enfermedad mortal. A partir del miércoles por la noche, las infecciones de México se han más que duplicado desde el 25 de mayo a 159 mil 793, con una cuarta parte de ellas en la capital. Las muertes ascienden a 19 mil 80, según el recuento oficial realizado hasta este miércoles.

A lo largo de la pandemia, López Gatell ha tratado de calmar el pánico público y respaldar los argumentos de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, que prioriza la economía sobre los bloqueos radicales. El buen comportamiento de López Gatell y su habilidad para descomponer ideas complejas en partes fácilmente comprensibles lo han ayudado a convertirlo en el funcionario más popular en la administración de AMLO. Pero, dicen los críticos, también le ha permitido oscurecer la magnitud de la crisis, poniendo en peligro vidas y exacerbando el brote.

"Él sabe cómo comunicarse y sabe cómo organizar un espectáculo", dijo en una entrevista Laurie Ann Ximenez-Fyvie, que dirige un laboratorio de genética molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México. "Tiene sus puntos de conversación y los usa para convencer a la gente de que esto está bajo control".

López Gatell declinó hacer comentarios para este artículo luego de cancelar dos entrevistas programadas en las últimas semanas. Su secretario de prensa no respondió a las solicitudes de comentarios. El zar del virus ha dicho que al aplanar la curva quiere decir que las acciones del gobierno han evitado hasta el 75 por ciento de los casos nuevos. Así no se usa comúnmente el término.

Hombre del momento

Antes de que la crisis golpeara, López Gatell era un pariente desconocido en la vida pública mexicana. El médico de 51 años con cabello entrecano y un cuerpo delgado anteriormente se desempeñó como director general de Epidemiología junto a Alejandro Macías, zar de México durante la epidemia de H1N1 en 2009. La revista Quien calificó a López Gatell como el "Hombre inesperado del momento" en abril, y una encuesta del periódico El Financiero fijó su índice de aprobación en 56 por ciento en mayo (aunque había recibido un impacto de seis puntos porcentuales de la encuesta anterior).

Una combinación de un bajo número pruebas, sistemas de salud desvencijados y un seguimiento poco confiable dejan a muchos preguntándose qué tan grave es el brote aquí. El propio López-Gatell ha reconocido que los números son probablemente más altos, lo que aumenta aún más la confusión.

"No sabemos dónde estamos" en la curva, dijo Sebastian Garrido, coordinador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Garrido ha estudiado datos del gobierno que muestran que aún se registran muertes de fines de marzo. Ese retraso probablemente se puede atribuir a los sistemas obsoletos, así como a los arcos legales y médicos para certificar las muertes de COVID-19, dijo, lo que aumenta la posibilidad de que el número real de muertes de los últimos días no se conozca durante meses.

López Gatell ha estado diciendo desde principios de mayo que el contagio máximo estaba a la vuelta de la esquina, lo que llevó a que varios memes se burlaran de sus pronósticos.

Vigilancia centinela

Al principio de la crisis, la Secretaría de Salud de México eligió la llamada estrategia de vigilancia centinela, basada en la selección de algunas unidades de informes con una alta probabilidad de ver casos para identificar tendencias. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el sistema puede no ser efectivo para detectar enfermedades raras.

Es en parte debido a esa estrategia que las tasas de prueba de México son tan bajas y siguen cayendo. Por cada 1.77 pruebas administradas, se confirma un nuevo caso. Eso se compara con una proporción de 19.28 para los Estados Unidos.

Además de la evidencia, el brote puede ser mucho peor de lo que el gobierno está permitiendo en un aumento del 124 por ciento en la mortalidad en la Ciudad de México. Nexos Datos publicó una investigación que mostró que se emitieron 17 mil 310 certificados de defunción más en la capital entre el 30 de marzo y el 7 de junio en comparación con el promedio de cuatro años. Además de las muertes por coronavirus, algunas muertes probablemente se debieron a personas que demoraron en buscar ayuda médica, dijeron los investigadores.

"No lo hacen a propósito; no están escondiendo cuerpos en ninguna parte ", dijo Macías, el ex zar H1N1, sobre López Gatell y otros funcionarios de la Secretaría de Salud. "Es solo que no han descubierto cómo hacerlo correctamente. Los sistemas no estaban preparados para esto".

Una advertencia de la OMS

México se encuentra en uno de los momentos más complejos de la pandemia, advirtió un representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la semana pasada, y agregó que las medidas de distanciamiento social aún no deberían relajarse.

Desde que el primer caso de México fue diagnosticado el 28 de febrero, López-Gatell ha revisado dos veces las estimaciones de muertes probables después de minimizar inicialmente la amenaza del virus en marzo. A principios de mayo, el gobierno estimó que la mortalidad podría llegar a seis mil. Un mes después, López Gatell dijo que hasta 35 mil personas podrían morir. Una proyección del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington pronostica hasta 52 mil muertes para agosto.

López-Gatell también ha provocado controversia de otras maneras. La semana pasada, criticó a los medios de comunicación por publicar nuevas cifras de muertes en su portada, diciendo que los reportes de 24 horas incluyen muertes de períodos anteriores. Inicialmente también rechazó la importancia de usar cubrebocas.

Una de sus ideas más controvertidas ha sido presionar al público para que se concentre no en infecciones o muertes, sino en casos "activos", en los que solo se tienen en cuenta a los pacientes con síntomas en el período anterior de 14 días. Johns Hopkins Medicine dice que para los casos graves, los síntomas pueden durar mucho más y la recuperación puede tardar seis semanas o más.

"Es una maniobra manipular las interpretaciones", dijo Ximenez-Fyvie de la UNAM.