López-Gatell va por ‘ley antichatarra’ en todos los estados

A pesar de los reclamos de los organismos empresariales, y de los posibles acuerdos que buscan con ellos legisladores de Morena en el Congreso, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció ayer que buscará “acercamientos” con el Congreso de la Unión y los Congresos locales para “armonizar” reformas que prohíban la venta de productos “chatarra” a los menores de edad en todo el país.

Luego de que el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, confirmó anoche 518 muertes más y 6 mil 026 nuevos infectados por Covid-19, con lo que las cifras llegaron a 579 mil 914 contagios y a 62,594 defunciones, López-Gatell explicó que el sistema alimenticio genera enfermedades que contribuyen a una mayor vulnerabilidad a contraer el virus. Por eso “vamos a cuidar los ambientes alimenticios escolares” y ya “estamos revisando para contribuir a reorientar las políticas públicas”, dijo.

“Lo anuncio de una vez, estaremos buscando acercamientos, respetando la soberanía de las entidades y la autonomía de los poderes legislativos, tanto el federal como los estatales, contribuyendo en lo que pueda contribuir en términos científicos”, informó.

Argumentó que “nos preocupa que pudiera haber asincronía en la parte jurídica y legal y que pudieran ser impugnados jurídicamente, y sería saludable para el interés superior de esta nación que hubiera una armonización” de las leyes.

Aclaró que “yo soy un funcionario técnico que trabajo para el Poder Ejecutivo, yo no legislo; se rumoraba que yo mandé hacer un formato de ley y que lo distribuí en los 32 Congresos estatales, dando instrucciones. No, y me causó gracia porque es una acusación absurda”.

“Lo único que he hecho es celebrar cuando el Congreso de Oaxaca impulsó esta ley y la aprobó por unanimidad casi”.

Alomía expuso que se han realizado un millón 304 mil 776 pruebas, de las que se reportan 614 mil 467 casos estimados, 81 mil 597 casos sospechosos y 41 mil 786 casos activos estimados.