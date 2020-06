López-Gatell ofrece disculpa a senadora del PAN, Alejandra Reynoso

El subsecretario de Salud, Hugo López- Gatell, ofreció una disculpa pública a la senadora de Acción Nacional, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez.

Esto, luego de que el funcionario fuera criticado por sus respuestas a las preguntas de la senadora durante su comparecencia virtual ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

"Puedo decir públicamente, no tengo intención alguna ni la tuve en ese momento de ofenderla a ella ni a nadie, y le pido una disculpa a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de representación proporcional por Guanajuato del Partido Acción Nacional. Le pido una disculpa, senadora, si la ofendí, créame que no fue mi intención", indicó casi al finalizar la conferencia de prensa sobre COVID-19.

Agradeció a la senadora por su observación y se comprometió a mejorar su forma de comunicación para que nadie se sienta ofendido nuevamente por sus dichos.

"El planteamiento que usted hace me ayuda a identificar cómo pudieron haberse dado las circunstancias y de qué manera podría ser más efectivo en el futuro para no ofender a alguien más. Le pido disculpa y le agradezco su señalamiento porque me va a llevar a desarrollar mis capacidades de comunicación, gracias a su observación, gracias senadora", agregó.

Explicó que la senadora Alejandra Reynoso se sintió ofendida por la respuesta que él dio a los señalamientos de ella y otros senadores sobre que no ha tomado las decisiones correctas en materia de salud.

"De acuerdo a lo que se puede ver, he revisado la revisión de la videoconferencia, más que preguntas eran señalamientos y las preguntas estaban basadas en un principio de algo que no había sucedido, por ejemplo, me preguntaba '¿se arrepiente usted de no haber tomado decisiones oportunamente?', pues está suponiendo que yo no he tomado decisiones oportunamente, a lo cual yo pedí, respetuosamente, no solo a ella sino al resto de los que me hicieron preguntas que primero presentaran las pruebas correspondientes al señalamiento que me parece casi acusatorio", detalló.

Agregó que le preocupa que la senadora lo señale de haber incurrido en una práctica de misoginia, de rechazo a la mujer o discriminación hacia las mujeres representadas por Alejandra Reynoso .

"Eso me preocupa porque definitivamente mis convicciones, que vienen de mucho tiempo atrás, son muy claras, he promulgado por el respeto, la defensa, la igualdad de los géneros, no solamente entre hombres y mujeres sino entre una enorme diversidad de identidades genéricas que existen en el mundo, me parece que sería preocupante que por una circunstancia como esta se malinterpretara", abundó.

Agregó que respeta la separación de poderes.

Más tarde, en un video publicado en YouTube, Reynoso Sánchez agradeció la disculpa del funcionario de Salud.

"Reconozco y agradezco la disculpa ofrecida por el subsecretario (de Salud, Hugo) López-Gatell. En una democracia, el debate es normal, pero siempre tiene que darse en el marco de respeto entre poderes, en este caso entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y sin duda podemos tener diferencias, pero México necesita que busquemos las coincidencias", indicó la legisladora.

"Necesitamos ver para adelante, México nos necesita ante la emergencia sanitaria, pero también ante la emergencia económica. Busquemos las coincidencias y sigamos para adeltante", añadió.