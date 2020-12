López-Gatell llama a 'tomar en serio' pandemia y no hacer bodas, reuniones y fiestas

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo este lunes que, debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, no es momento de realizar en México festejos, tales como bodas o fiestas, que congreguen a un gran número de personas.

“Hay que tomárselo en serio: no es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de hacer congregaciones”, dijo el doctor en Epidemiología.

Al respecto de las declaraciones realizadas este día por Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre que México está en una mala situación frente al COVID-19, el funcionario federal expuso que este hecho no es exclusivo de dicha nación debido a la presencia global del patógeno.

La Secretaría de Salud informó este día que ya son 105 mil 940 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 en México.

Además, los casos confirmados ascendieron a un millón 113 mil 543, detalló José Luis Alomía, director general de Epidemiología.

Mientras tanto, los casos sospechosos con posibilidad de resultado de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 47 mil 589.

La hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus.

Todas las entidades del país cuentan, hasta el momento, con disponibilidad en camas tanto de hospitalización general como con ventilador.

Los casos confirmados en el mundo son 63 millones 139 mil 635, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

