López-Gatell, AMLO y elecciones en 9 frases de Riva Palacio, Blanca Heredia y Juan Ignacio Zavala

Este jueves se realizó el décimo cuarto foro EF Meet Point Virtual. México, ¿Qué sigue? Entre la pandemia y las elecciones, que contó con la participación de Blanca Heredia, Juan Ignacio Zavala y Raymundo Riva Palacio, columnistas de El Financiero.

En el foro moderado por Javier Risco, conductor de El Financiero Bloomberg, se trataron temas como el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus en el país por parte del Gobierno y las próximas elecciones en México.

Juan Ignacio Zavala

1.-. "Comenzamos con un técnico, con un científico, con un doctor que se nos presentó a los ciudadanos mexicanos para confiar en él, como hace uno cuando va al doctor, y de pronto se convirtió en un personaje de las revistas del corazón, de pronto era un galán, un rockero, de repente salió que era líder estudiantil, de repente empezó una faceta contestataria y ahora pues está como diputado radical. Entonces hemos realmente perdido al científico, hemos perdido al doctor y eso significa un poco que hemos perdido la batalla real contra la pandemia".

2.- “Si alguien ha crecido en la crisis del COVID-19, es Claudia Sheinbaum. Sin hacer pleito grave con el Gobierno federal, sin andar a gritos, ha optado por tener una política propia. Es un gran ejemplo. No es extraño, viniendo de una científica como ella, que sepa abordar la manera de combatir esto de una forma más seria y responsable. Hemos visto que la Ciudad de México ha optado por una regulación de salidas, por tener su propio semáforo”.

3.- "Sin lugar a dudas, (Emilio Lozoya) viene a darle un tanque de oxígeno al presidente López Obrador y a su Gobierno (...) Lo importante va a ser que Lozoya no solo pruebe sus dichos, que eso es relevante, sino todo lo que va a decir, lo que sea verosímil. Lo sabe López Obrador y lo sabe muy bien, que si él acusa a los opositores de haber recibido dinero por la reforma energética, lo pruebe o no, tenga los videos o no, los ciudadanos creen que opositores en el peñismo eran perfectamente capaces de recibir dinero y en ese sentido la credibilidad está del lado del delincuente, curiosamente. Y eso va a ayudar al presidente a ponerle nombre a la abstracción que él llama 'la pesadilla neoliberal'".

Raymundo Riva Palacio

4.- "¿Por qué no se ha rebasado el sistema de salud? Porque casi 7 de cada 10 personas que mueren, lo hacen antes de entrar o ingresar a un hospital o siquiera haber llegado a un hospital. Creo que más allá del juego estadístico que queramos hacer con los números, un muerto es muchísimo. Uno ya es suficiente".

5.- "Cuando llega a la presidencia (AMLO), se vuelve un jefe de Estado. Un jefe de Estado hubiera planteado no en este caso (de la pandemia), desde el año pasado, un esfuerzo de reconciliación nacional para que esto pueda caminar en una sola dirección. ¿Por qué estamos cada vez más separados? Porque él es el combustible para esta división".

6.- "Más que presidente es un candidato en campaña permanente. Como su discurso es electoral, es de campaña permanente, no cabe, es excluyente un acuerdo nacional para poder encontrar cuáles son los puntos de coincidencia en todos sectores y a poder construir, a través de los puntos de coincidencia, la confianza necesaria para que después se puedan ir solucionando los puntos donde hay divergencia".

Blanca Heredia

7.- "Mi primera reflexión sería que con todos los enormes costos humanos, materiales, económicos, sociales que han implicado para México la pandemia, me parece que hasta el momento ya hay signos hacia adelante que no se ven tan positivos, hasta el momento lo que logro ver como el objetivo central del Gobierno que era evitar el colapso del sistema hospitalario se ha conseguido razonablemente".

8.- “¿Por qué el presidente se resiste a usar el cubrebocas y lleva a sus colaboradores más cercanos a no ponérselo? Es desafortunado; una imagen vale más que mil palabras. Si lo trajera, la gente estaría más dispuesta a ponérselo. ¿Por qué no lo hace? Puede pensar algo como ‘si yo inicio el problema, se hará más pequeño'. Sin embargo, también hay un intento de decir que la cosa no está tan grave (…) Pero no ha sido afortunada la comunicación del Gobierno”. 9.- "Creo que primero tendríamos que acordar y sería muy útil (...) que pudiésemos ir construyendo un mínimo piso en común. Me inquieta muchísimo que cada vez veo un abismo más gigantesco, una grieta más insalvable, entre partidarios del Gobierno y detractores del Gobierno, esto en perjuicio del país. En la medida en que no vamos quedando sin ningún piso común mínimo, elemental, perdemos la posibilidad de coordinarnos de muy diferentes formas y a un altísimo costo para todos".