López, ¿cuándo vas a entender que no son genéricos del Dr. Simi?: Fox sobre compra de medicamentos

El expresidente de México, Vicente Fox, cuestionó este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su criterio en la compra de medicamentos basándose en un precio justo.

"López cuándo vas a entender que no son genéricos del Dr. Simi? Hay calidades y precios diferenciados. Precio no es, no puede ser la única razón de compra", tuiteó Fox.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a las empresas distribuidoras en México que el Gobierno les comparará medicamentos solo si venden a precios justos y obtienen utilidades razonables.

Esto, luego del anuncio de la compra en Francia de un lote de medicamentos que necesitaban niños con cáncer; dejó en claro que si no hay una buena oferta en el país:

“Vamos a comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo”, dijo el mandatario durante el diálogo con el personal del Hospital Rural de Maxcanú, en Yucatán. Agregó que "el que quiera hacer negocio está permitido, pero con utilidades razonables".

López Obrador dijo que las distribuidoras “ daban moches para tener esos contratos, es decir sobornar a las autoridades para tener esos contratos”, pero tenían acaparada la venta de medicamentos mientras que los niños con cáncer no lo tenían.

"Vamos a seguir comprando los medicamentos en México si son precios justos con utilidades razonables, nada de 200 o 300 por ciento más caros, y si no quieren compramos los medicamentos en el extranjero", sentenció.