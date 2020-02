Lograremos la hazaña de hacer el aeropuerto de Santa Lucía con calidad y en tiempo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que se logrará la hazaña de realizar un aeropuerto de calidad en Santa Lucía y, reiteró que este estará listo a tiempo, en marzo de 2022.

"Se va a lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial, con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo. Vamos a estar inaugurando este complejo, este aeropuerto de dos pistas para vuelos nacionales e internacionales de la aviación civil y una nueva pista para la aviación militar, tres pistas, lo vamos a estar inaugurando, repito, el 21 de marzo del 2022.

"Una hazaña, se va a demostrar lo que somos los mexicanos y lo que significa el apoyo de las Fuerzas Armadas", destacó en el evento del 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana .

El mandatario federal recordó que la decisión de construir este puerto aéreo, que sustituirá al proyecto de Texcoco, se realizó mediante una consulta popular, y que con esta obra se ahorrarán 100 mil millones de pesos en comparación con lo que se habría gastado de continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"Y lo podemos hacer porque contamos con el apoyo de los ingenieros militares", dijo, y añadió que realizaría un recorrido al terminar el evento, pero que estos se hacen regularmente de manera semanal para tener un seguimiento del avance que la obra tiene.

Después de la “bendición” que representó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, será el 21 de marzo de 2022 cuando se cumpla con la “hazaña” de terminar la construcción de una terminal aérea comercial en la base militar de Santa Lucía, prometió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador durante un recorrido por las obras a cargo del Ejército, que tienen un avance del 5.10 por ciento.

En el acto, con motivo del 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, López Obrador celebró las nuevas tareas que han sido encomendadas a las Fuerzas Armadas durante su administración, como las que se refieren a la seguridad pública, pero también la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar: “el complejo aeroportuario civil y militar más importante de México, aquí en Santa Lucía”.

Consideró como “una bendición” el hecho de que se haya consultado al pueblo sobre la decisión de abandonar el proyecto de Texcoco, “que no viene al caso hablar sobre las dificultades que significaba de toda índole, económico, ecológico, de calidad de suelo”, comentó durante la comida con personal castrense.

“Fue muy importante que se dijera no a este proyecto (Texcoco), porque no le conviene al pueblo, no le conviene a la nación, y sí al aeropuerto en Santa Lucía, donde hay muchas mejores condiciones de todo tipo; nos vamos a ahorrar 100 mil millones de pesos, si comparamos el seguir con el proyecto de Texcoco o este nuevo complejo”, añadió.

De acuerdo con la información proporcionada por la Presidencia, en 116 días, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles tiene un avance general del 5.10 %, con mil 829 millones de pesos. Mientras que la terminal de combustible cuenta con un avance del 5.16%, la base aérea militar 10.47%, la torre de control 5.41%, el eje troncal 3.69%, el edificio terminal de pasajeros. 1.60%, y el estacionamiento 10.12%.

Además se ha empleado a 8 mil 176 civiles, 840 militares y faltan 770 días de construcción.

En la visita a la base militar, el Presidente también estuvo acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, Rafael Ojeda Durán. Recorrieron la pista y plataforma militar, que se estima, tendrá tres mil metros de longitud por 45 metros de ancho.

Le mostraron lo que será la terminal, que tendrá capacidad para 19.5 millones de pasajeros, así como las obras de la torre de control, que tendrá una altura de 88 metros.

López Obrador dijo que las obras no necesitan “mucha supervisión”, ya que los ingenieros militares son un pilar del Estado, y los trabajadores “son el alma para el progreso”.

Línea de tiempo

El camino

Tras el triunfo de López Obrador en 2018, el aeropuerto de Santa Lucía se convirtió una de las prioridades de su gobierno.

2018

14 de octubre

Se realizó la consulta popular. El 69% de los que participaron optó por el aeropuerto en Santa Lucía y no en Texcoco.

28 de octubre

López Obrador hace el anuncio oficial de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

2019

28 de agosto

Se informó que la liquidación de contratos del NAIM tuvo un costo de 75,223 millones de pesos. Los pagos, a 692 contratistas

17 de octubre

AMLO afirmó que el aeropuerto entraría en funcionamiento el 21 de marzo de 2022 y atendería 119 mil 571 operaciones anuales.

17 de octubre

Un tribunal de la CDMX tiró la última de siete suspensiones que había contra el aeropuerto en Santa Lucía.

2020

6 de enero

“Me dejo de llamar Andrés Manuel si no terminamos (de construir Santa Lucía) el 21 de marzo de 2022”, declaró el Presidente.

10 de febrero

El Presidente recorre con los titulares de Sedena y Marina la obra de Santa Lucía, y muestra el avance de 5.10 por ciento.