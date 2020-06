Lo que dicen las encuestas de AMLO, según Alejandro Moreno, Lorena Becerra y Jorge Buendía

Este jueves se llevó a cabo el séptimo foro EF MEET POINT Tomando el pulso a México ¿Qué nos dicen las encuestas?, que contó con la participación de Alejandro Moreno, director de encuestas de El Financiero; Lorena Becerra, jefa de encuestas de Grupo Reforma, y Jorge Buendía, director de Buendía & Laredo.

Te dejamos las cifras y frases más importantes compartidas en este espacio, donde se analizó, entre otras cosas, la percepción de la sociedad sobre el manejo de la pandemia de COVID-19 por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Lorena Becerra

1.- "38 por ciento (de los mexicanos encuestados) nos dice que les preocupa no llegar a fin de mes, no tener con qué mantenerse; 36 por ciento que les preocupa contagiarse y 24 por ciento que los dos asuntos (de acuerdo con una encuesta del 18 de mayo)".

2.- "68 por ciento de las personas no cree en las cifras del Gobierno federal de contagios y muertos, más del 70 por ciento considera que no es momento de reabrir, y 33 por ciento no cree ni en el presidente ni en su gobernador en términos de COVID-19".

3.- "Más del 50 por ciento de la población considera que el Gobierno federal no ha hecho lo suficiente para apoyar ni a los más vulnerables ni a los pequeños empresarios para mitigar la crisis económica".

Alejandro Moreno

4.- "64 por ciento de manera constante ha estado de acuerdo con las restricciones, con el 'Quédate en casa'. Un tercio restante sí ha optado por seguir la normalidad y no afectar la economía".

5.- "Sí ha crecido el porcentaje de mexicanos que conoce personalmente, que sabe de alguien cercano que se ha contagiado. Se duplicó de 12 a 25 por ciento en tan solo dos semanas de mayo".

6.- "En cuanto al Gobierno, sale relativamente bien evaluado en el tema de salud. El 48 por ciento considera que lo hace bien, el 37 por ciento que lo hace mal. Esto contrasta con cualquier otro tema, donde se incluye economía, empleos, seguridad, pasando por la pobreza y la corrupción. Ahí predominan los números negativos. Califican mal al Gobierno; contrasta con su nivel alto de popularidad, de entre 60 y 70 por ciento, con subes y bajas".

Jorge Buendía

7.- "Sigue predominando la visión de que primero hay que atacar la parte sanitaria, que la gente sí quiere que se atienda primero la emergencia médica, de que mientras que no resolvamos el asunto sanitario, no vamos a poder tener un buen regreso a las actividades económicas".

8.- "La palabra 'empresario' es bien evaluada, principalmente positiva, y se asocia principalmente con la creación de empleos. Donde tenemos divergencia es en el origen de la riqueza".

9.- "La falta de credibilidad es peligrosa (…) ¿Qué determina la credibilidad? Como vemos en Estados Unidos y México, se empiezan a hacer partidismos (…) Hay que señalar algo muy preciso: la misma autoridad es la que genera la parte de credibilidad”.