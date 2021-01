¿Lo peor ya pasó? 9 frases de Enrique Quintana sobre lo que le espera a México en 2021

Este jueves se realizó el EF MEET POINT. Conferencia magistral. México 2021: ¿Lo peor ya pasó?, que realizó Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial de El Financiero.

En este foro Quintana habló sobre la pandemia de coronavirus en México y el mundo, la economía del país, la agenda de Joe Biden para cuando asuma la presidencia de EU, así como las elecciones intermedias mexicanas, entre otros temas.

1.- "Podemos decir que este año ya no va a caer la economía como cayó en 2020, pronto conoceremos las cifras, pero andará entre 8.5 y 9 por ciento el retroceso del Producto Interno Bruto (PIB)".

2.-"¿Hay algún equilibrio ideal (para la crisis causada por la pandemia)? No hay equilibrio ideal, pero prácticamente hay un consenso entre los expertos nacionales y extranjeros que México es el país que dio el peor ejemplo en términos de falta de respaldos a la economía en esta pandemia. Las crisis que hoy vemos reflejadas en la calle, con 'cacerozalos', no son otra cosa que la expresión de que hay un segmento muy amplio de la economía duramente afectado por la pandemia, se quedó sin ingresos el personal de restaurantes, en centros turísticos, y a diferencia de lo que ocurrió en otros países, en el nuestro el nivel de apoyos fue el mínimo. Y eso se decidió de esta manera argumentando que no se quería repetir la experiencia de administraciones anteriores".

3.- "¿Podría perderse el grado de inversión en 2021? Sí hay riesgo, de que por lo menos Fitch baje todavía más el grado de inversión de nuestro país. Yo diría (que) en el segundo semestre o tendiendo hacia el final del año, quizá no es una amenaza próxima de los siguientes meses. ¿Y de qué va a depender que lo haga? Del desempeño de la economía mexicana y de las finanzas públicas.

4.-"En el caso de nuestro país y de otros países en desarrollo, aún si se cumple a cabalidad la estrategia que se ha definido, es probable que para llegar a 70 por ciento de la población (vacunada) tengamos que esperar todo el año o quizás incluso una parte de 2022".

5.- "Con la salida de Trump no se va a acabar la división. Un gran temor es esta polarización; el reto más importante de Biden será terminar con ella, la cual atizó (el actual presidente estadounidense) durante todo su mandato. Va a ser un enorme desafío y guiará una gran parte de las políticas".

6.- “La economía norteamericana no está recuperada, no está avanzando a estas alturas, por eso es tan importante el programa que anuncie Biden en los siguientes días (…) Si se aplica este programa, estaremos con un crecimiento que, probablemente, se acerque al 4 por ciento en 2021. Esto, para México, es una excelente noticia, porque si a la economía del norte le va bien, a múltiples sectores en nuestro país también les irá bien. Quizá más importante que el proceso de vacunación (contra el COVID-19), en 2021, el resultado económico en nuestro país va a depender de Estados Unidos, de su economía".

7.- "Podemos anticipar que independientemente de lo que pase (en las campañas), el gran perdedor será el PRI. Muchos de los estados que puede ganar Morena son actualmente gobernados por el PRI".

8.- (Sobre organismos autónomos protegidos ante el T-MEC). “El Instituto Federal de Comunicaciones, el IFT, porque no solo se necesitaría modificar la Constitución, sino también el T-MEC. Si se cancela el IFT, México estaría violando el tratado y, de acuerdo con algunos juristas, otros órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), también están protegidos por el T-MEC en el capítulo que se refiere a la competencia”.

9.-“Parte del éxito de Morena no es de Morena, el otro lado de la moneda del fracaso de la oposición. Es un gran reto para México tener partidos políticos que tengan capacidad de enfrentar eficazmente al Gobierno”.

10.- “La pandemia y el hecho de que no hayamos tenido la capacidad de articular la educación virtual y a distancia con eficacia, aunque vaya que ha habido esfuerzos descomunales de los docentes (…), el resultado de este año de elecciones va a ser un desastre”.

