Lo más importante para mí es aclarar que no tengo vínculos con el narco: Roberto Sandoval

Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, negó este jueves que tenga vínculos con el narcotráfico.

En diciembre del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Sandoval por supuestamente haber recibido pagos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Estoy tranquilo porque no habrá una acusación contra mí con esas personas. Lo más importante para mí es aclarar que no tengo nada qué ver con las acusaciones que se han dado (…) Ni siquiera me han llegado a decir ‘¿conoces a fulano de tal?’ la gente del Departamento de Justicia", indicó en entrevista para Grupo Fórmula.

Sandoval rechazó que tuviese cuentas en Estados Unidos y se dijo sorprendido por el anuncio del Gobierno estadounidense el 28 de febrero , cuando le prohibió la entrada a su país por supuestamente apropiarse de los bienes del Estado y aceptar sobornos de grupos criminales. En al resolución están incluidos su esposa e hijos.

"Entrar o no entrar se lo dejo a los americanos” puntualizó, y dijo que tanto él como su abogado se mantienen en comunicación con las dependencias estadounidenses.

“Hemos estado en comunicación con el gobierno americano durante dos años, con el Departamento de Justicia, de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros) y mi abogado que tengo en Estados unidos han estado pendiente, pegado, mandando información”, destacó.

Sobre las 42 cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le congeló, y cuyo monto suma más de mil 196 millones de pesos, el exgobernador negó contar con ese dinero.

"Es aberrante la cantidad (señalada por la UIF) (...) Son ocho cuentas de mi familia, de tres empresas que tenemos, dos actuales: es una fundación, es una empresa de mi esposa y es una carnicería que en 1994 existía. Lo que yo respondo de esos millones, son menos de 300 mil pesos", hizo hincapié.

El exgobernador nayarita aseguró que no ha salido del país.

"Siempre he dado la cara, he estado al pendiente. Estoy localizable. Tengo la tranquilidad de que la inocencia se queda, a los que no, no hallan dónde meterse, aunque al final los encuentren", mencionó.

Sandoval comentó que sigue trabajando en la ganadería, actividad que realizaba antes de llegar a la gubernatura.

"Sigo viviendo de la ganadería, la agricultura y el comercio. (...) Estoy en Nayarit, en Guadalajara, en la Ciudad de México, voy mucho a Nuevo León", precisó.