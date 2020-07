Lo cortés no quita lo valiente y con EU hay que buscar entendernos, no pelearnos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que por su vecindad con Estados Unidos, el Gobierno federal buscará mantener la conciliación y el diálogo con la administración de Donald Trump.

"Por geopolítica, por vecindad, tenemos que buscar entendernos con Estados Unidos, no pelearnos, buscar complementarnos, que haya cooperación para el desarrollo. Lo cortes no quita lo valiente, y México no es colonia, no es protectorado. Es un país libre, independiente y soberano", dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

El mandatario consideró que su primera visita al extranjero desde que asumió la Presidencia sirvió para demostrar que aunque se puedan tener posturas distintas con EU, "si se pone por delante el interés general, el de las naciones, se puede llegar a acuerdos sin prepotencia, sin extremismo".

López Obrador agregó que la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), motivo de su viaje a Washington, DC, devolverá protagonismo en la economía mundial a América del Norte.

"El propósito es unirnos para complementarnos, para que América del Norte recupere su importancia económica que ha ido perdiendo. Hace 50 años, en 1970, México, Canadá y Estados Unidos representaban el 40 por ciento de toda la riqueza mundial y ahora solo representan el 27 por ciento", explicó.

El nuevo acuerdo comercial también buscará reducir un déficit para la zona, pues, según explicó el presidente, los tres países importan 4 billones 100 mil millones de dólares mientras que exportan al mundo 3 billones 500 mil millones de dólares.

López Obrador se reunió el miércoles con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. En su mensaje a medios, el mandatario mexicano reconoció que aunque han habido agravios de EU hacia México, se han podido establecer acuerdos de cooperación y de convivencia.