Llegan cientos en micros y camiones... pero niegan ser acarreados

Fueron 100 mil personas, según el conteo oficial, los que llegaron ayer al Zócalo de la Ciudad de México, provenientes de diversos estados de la República, al festejo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La gente comenzó a llegar desde la 11 de la mañana, sobre todo los que viven en la capital, pero la mayoría arribó a partir de las 14:00 horas en cientos de micros, camiones y autobuses.

“No somos acarreados”, decían quiénes llegaron en grupos de hasta 400 personas desde diversas alcaldías de la capital o estados como México, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco o Chiapas.

A esa hora el Zócalo capitalino ya era una verbena con la venta de comida y souvenirs como tasas, playeras o muñecos de AMLO.

La espera de quienes llegaron temprano la amenizó un mariachi; Margarita, la Diosa de la Cumbia, y la orquesta de niños de Tlaxiaco, Oaxaca. Al término del informe tocó el flautista Horacio Franco y del bajista Víctor Flores.

La fiesta no se detuvo pese a la lluvia, que cayó a las 16:00 horas y duró apenas 20 minutos. La mayoría de la gente no se movió, pues tenían impermeables o sombrillas; los que no, se resguardaron en los arcos del Zócalo.

Además, decenas de personas mostraban pancartas con su demanda. Por ejemplo, Bomberos de la Ciudad de México cesados pedían al presidente su reinstalación; otro pedía legalizar la mariguana.

Los demás simplemente escribieron en cartulinas frases de apoyo al mandatario.

Contagiados por el discurso contra el Poder Judicial, integrantes de la tercera edad se aportaron frente a la Suprema Corte, donde gritaron: “¡Jueces corruptos!”

A unos pasos, llamaron la atención las camionetas placa PZT-67-95, de Morelos; 326-ZUG, de la CDMX; TYC-10-65, de Querétaro y NDX 70-51, del Estado de México. Estuvieron estacionadas frente a Palacio Nacional sin que los conductores fueran molestados por la policía.

Al final del evento, la policía capitalina reportó 100 mil asistentes, 70 mil menos de las que reunió el sábado la comunidad LGBTTTIQ, en la Marcha del Orgullo Gay.