Ley de marchas en Tabasco no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que el dictamen aprobado el fin de semana en comisiones del Congreso de Tabasco -que busca imponer penas de hasta 20 años a personas que, entre otras cosas, realicen bloqueos- no es para reprimir libertades, sino para evitar que se instaure el 'moche' en el Gobierno.

"Se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabajaba para Pemex. Se les extorsionaba, se les cobraba para dejar pasar, 500 mil pesos a la semana (...). Ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare, no es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno", comentó López Obrador en su conferencia mañanera.

El dictamen es una propuesta del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, la cual busca hasta 20 años de cárcel para quienes realicen bloqueos, impidan la realización de obras públicas o cierren el paso a zonas petroleras.

Este dictamen, que propone reformar el Código Penal de Tabasco, será votado en el Pleno del Congreso de Tabasco este lunes.

Al ser cuestionado sobre que estas reformas se utilizarán para enjuiciar a los que se opongan y realicen bloqueos contra la refinería de Dos Bocas, el presidente de México enfatizó que esto no pasará y que la gente de Tabasco está "está contenta" con el proyecto.

"No (se utilizará para reprimir a los que se opongan a la refinería), que se aclare, no es el propósito. En el caso de Dos Bocas, no hay oposición en Tabasco. La gente está contenta (...) porque va a haber trabajo, ya están dándose mucho empleos", añadió López Obrador.