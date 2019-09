Ley de Amnistía 'abre puertas a más violencia', ve la oposición

Dirigentes nacionales y legisladores federales de partidos de oposición advirtieron que la propuesta presidencial de la Ley de Amnistía puede implicar “un riesgo para la sociedad”, “un mal mensaje” a la ciudadanía, puede ser “muy mal vista” o ser sólo un “anuncio propagandístico”.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que pidió ya a sus senadores y diputados “que analicen con muchísimo cuidado esta propuesta, porque puede ser muy mal vista y un muy mal mensaje. El mensaje sería ‘si robas poco no hay delito y puedes seguir en la calle’. Si el delito es menor no se va a perseguir y no se va a sancionar”.

“Nos preocupa que sea una medida que se tome ahorita, cuando los índices delictivos están más elevados que nunca. Se nos hace precipitada, se nos hace no bien pensada y que puede ser un riesgo para la sociedad. El riesgo para la sociedad es que se incrementen los robos, que se incrementen los asaltos, que se incremente la violencia”, dijo.

“Nuestra pregunta es qué pasará, cuál va a ser el modelo, simplemente saldrán o hay algún proceso de readaptación social, o ellos serán nuevamente quienes estén robando a todos y a todas en los diferentes estados de la República”, agregó el panista.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, adelantó que el Congreso de la Unión “está obligado a revisar a fondo la Iniciativa de Ley de Amnistía, presentada por el Ejecutivo Federal, para que realmente ayude a resolver problemas reales y no termine convirtiéndose en un acto propagandístico más del Presidente”.

“Se debe generar un gran debate sobre este tema, porque en una primera revisión de la iniciativa, realizada por nuestro grupo parlamentario, hay algunas dudas que se deben disipar”, añadió.

En respuesta, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, aseguró que este miércoles “entrará al Pleno de la Cámara de Diputados, se va a presentar y arrancamos su proceso de aprobación y dictaminación; ojalá salga en el mes de septiembre, nos vamos a apurar para que eso ocurra”.

Detalló que para su aplicación “se tiene que revisar cada proceso de cada persona para ver si encuadra en los supuestos que tiene la Ley de Amnistía, y se va a buscar que esta ley se replique a nivel estatal para que sea más la población beneficiada”.

Aclaró también que “esta Ley de Amnistía no es para homicidas ni para secuestradores ni para reincidentes ni para aquellos delitos donde haya involucrado un arma de fuego. Es para mujeres, jóvenes, personas indígenas quienes han sido criminalizados por la pobreza o por la ignorancia”.

Al respecto, Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, señaló que “ni aval, pero tampoco satanización, hay que estudiarla”.

Es para la gente humilde, sostiene AMLO

La iniciativa de Ley de Amnistía va dirigida a la gente humilde que no tuvo una defensa adecuada y a las que se acusa de delitos no graves, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esta iniciativa tiene que ver con gente humilde, que no fue asistida, que no tuvo abogados; es dejar en libertad a indígenas, mujeres, ancianos, quienes no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió, no se les ayudó y los delitos por los que son acusados no son graves, no son de violencia”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

“Son varios los eslabones de esta estrategia, en la que se va avanzando poco a poco, los programas de bienestar, la Guardia Nacional, que ya está tomando cuerpo, la campaña contra el consumo de drogas”, señaló.