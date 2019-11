LeBarón agradece a Trump por anunciar que designará a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

La familia LeBarón agradeció este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por anunciar que designará oficialmente a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.

A pregunta expresa en entrevista para Grupo Fórmula, Bryan LeBarón reconoció la acción del mandatario estadounidense.

-"¿Están profundamente agradecidos porque Trump designará a los cárteles como organizaciones terroristas?", le cuestionaron.

-"Así es, profundamente", aseguró

Agregó que han pedido durante años la asistencia de los gobiernos mexicano y estadounidense, pero que no desean afectar la soberanía de México.

"La familia nunca ha querido que la soberanía de México esté en peligro. De ser así, no queremos un dólar o apoyo de Estados Unidos. Pero se puede colaborar y trabajar como naciones, como países independientes para combatir un enemigo común (...) Hasta ahorita, el presidente López Obrador no ha querido aceptar ayuda de Estados Unidos; se han hecho ilusiones de que lo pueden controlar ellos mismos. Si van a sentarse (los mandatarios de ambos países), deben poner sobre la mesa soluciones concretas y firmes; es exactamente lo que queremos, no pedimos más", indicó.

LeBarón consideró que el hecho de que Trump anunciara el martes que designaría a los cárteles dentro del rubro de organizaciones terroristas, permite ejercer mayor control sobre ellos.

"Al declarar a estas organizaciones criminales como los terroristas, se dan herramientas para poder congelar sus cuentas en los bancos, seguir el dinero, ver quiénes están involucrados como negocios, cuáles políticos, cuáles oficiales de la ley", mencionó.

En el mismo espacio radiofónico, se dio a conocer un desplegado firmado por los LeBarón e integrantes de la comunidad de La Mora, donde agradecen al presidente estadounidense por su apoyo.

"Extendemos nuestro más profundo agradecimiento al presidente Trump ya que reconoció la gravedad de la situación en México, aún antes de asumir la Presidencia. El presidente Trump ofreció asistencia al expresidente Enrique Peña Nieto para atacar a los cárteles solo tres semanas después de ingresar a la Casa Blanca. El presidente Trump también ha expresado un gran respeto y admiración por el presidente López Obrador y ha extendido varias invitaciones de asistencia para llevar a los cárteles ante la justicia. Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, incluidas las lesiones y el asesinato de nuestros amados, es irresponsable creer que México mantiene el control de la situación", dijeron en el texto.

El 24 de noviembre, los LeBarón solicitaron al Gobierno estadounidense designar a los grupos de narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas de forma oficial.

La solicitud de la familia se hizo después de que el 4 de noviembre fue víctima de un ataque por un grupo de sicarios, los cuales asesinaron a tres mujeres y seis menores de edad mientras viajaban en tres camionetas en los límites de Sonora y Chihuahua.

Dos días después, Trump señaló que sí incluiría a los cárteles en el término de agrupaciones que perpetran terrorismo.

"Absolutamente, los voy a designar como organizaciones terroristas, absolutamente", señaló el martes el mandatario en una entrevista para The O'Reilly Update.

“He estado trabajando en ello desde los últimos 90 días. Esa designación no es fácil, implica todo un proceso y estamos en ello”, agregó el mandatario.

Ante esto, el Gobierno mexicano respondió que no aceptará una violación a su soberanía.

"México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza", indicó en su cuenta de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que el Gobierno de México buscará tener un encuentro de alto nivel con autoridades de EU para presentar su posición sobre las declaraciones de Trump quien dijo que los cárteles del narcotráfico de México serán designados de manera oficial como organizaciones terroristas.

De acuerdo con el documento, el canciller mexicano establecerá además contacto con su homólogo, Michael Pompeo.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que ha entrado en comunicación con las distintas autoridades correspondientes de ese país para conocer el contenido y los alcances de lo enunciado en ese espacio", dicta el documento.

La dependencia federal agregó que promoverá el diálogo y una hoja de ruta que nos permita avanzar para reducir los flujos de armas y dinero a la delincuencia organizada desde Estados Unidos hacia México, así como precursores químicos y drogas que atraviesan nuestro territorio con rumbo al país del norte.

"Por lo que se infiere de la declaración, y con base en la información que hasta el momento nos han hecho llegar las autoridades de nuestro país vecino, se estima que el encuentro propuesto por México se podrá llevar a cabo en el futuro cercano", apuntó la SRE en el comunicado.