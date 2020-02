Le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas y las paredes: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes a grupos feministas que, cuando lleven a cabo sus protestas, lo hagan de manera pacífica y no pinten puertas o paredes.

"Le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes. (Les digo) que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores, y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan; sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación", dijo López Obrador en la conferencia mañanera.

El mandatario nacional dio esta declaración luego de mencionar que todo abuso de autoridad debe ser investigado y castigado.

"Respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica y sin violencia", añadió el presidente de México.

El 14 y 15 de febrero, colectivas feministas llevaron a cabo en la Ciudad de México y otras entidades de la República diversas protestas para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el pasado 9 de febrero, en la alcaldía Gustavo A. Madero, a manos de su pareja sentimental.

Las exigencias de justicia se extienden ahora para una niña de entre 7 y 9 años, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado en la alcaldía Tláhuac. La Fiscalía capitalina investiga este hecho como feminicidio.