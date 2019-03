Le mando WhatsApp a Dios; a veces me contesta pero sé que anda muy ocupado: 'El Bronco'

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, dijo frente a estudiantes de preparatoria de la entidad que todos los días habla con Dios, incluso vía WhatsApp.

En el segundo aniversario del Colegio de Bachilleres Militarizado 'General Mariano Escobedo', llevado a cabo el jueves, Rodríguez Calderón, también conocido como 'El Bronco', agradeció la confianza de los jóvenes que eligieron estudiar en esta institución y finalizó su mensaje con una reflexión.

"Le hablo a Dios todos los días para platicarle mis problemas, mis broncas, y pedirle ayuda y que me dé la claridad y la paciencia que a veces se necesita tener para poder orientar a una sociedad aún mejor, fuerte. Tengo su Whatsapp y le mando un Whatsapp, y a veces me los contesta pero sé que anda muy ocupado y no quiero darle yo mucho trabajo", comentó el gobernador en tono de broma.

El Colegio de Bachilleres Militarizado 'General Mariano Escobedo' tiene cinco planteles en Nuevo León: unidades San Nicolás, San Bernabé, Montemorelos, Apodaca, García.

Entre las características de estos colegios se encuentran las siguientes: estudio de tiempo completo; instructores militares profesionales; enseñanza de materias militares; ejercicio cotidiano, aprendizaje de valores éticos y nacionalistas.