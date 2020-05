Le creo a Sanjuana Martínez, a Aristegui y a todos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó este viernes que cree a todas las partes involucradas en el tema de la investigación de Aristegui Noticias, Signa Lab y Artículo 19 que señala a la agencia Notimex de agresiones en redes sociales contra periodistas o funcionarios considerados como "adversarios".

"¿Usted no le cree a Signa Lab, no los conoce; a Artículo 19, no hay problema, pero a Carmen Aristegui, no le cree los ataques que está recibiendo por haber expuesto este caso?", se le preguntó.

"Le creo a todos y le creo a la directora de Notimex, a Sanjuana (Martínez), a Carmen Aristegui y a todos les creo. Tiene que llegarse a un acuerdo, a lo mejor va a pasar tiempo, pero todo se arregla y nada por la fuerza ni a gritos ni a sombrerazos ni con insultos".

El estudio evidencia que existen un "comportamiento agresivo (en redes sociales) contra periodistas que han expresado sus diferencias con la agencia Notimex".

La periodista Carmen Aristegui aseguró que ella y su equipo han sufrido "un acribillamiento" en redes sociales tras dar a conocer la investigación.

"Esperamos la respuesta de una investigación formal, desde luego que es lo que cabe dentro de una democracia, pero hemos recibido también una respuesta virulenta muy fuerte del lunes pasado por acá (...) han regresado a un tema recurrente que es falso, pero que lo usan para dañarme en mi vida personal y en la vida personal de mi hijo Emilio", dijo la periodista para posteriormente aclarar que Emilio Zebadúa no es el padre de su hijo.

Sobre el tema, López Obrador enfatizó que todas las partes deben ser escuchadas.

"Tampoco hay que alarmarnos si hay polémica. Lo único que no se vale es el insulto, es afectar", consideró.