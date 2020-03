Laura Rojas señala que sufrió acoso sexual de senadores

Luego de denunciar a través de sus redes sociales que ella también fue objeto de acoso sexual -detalla que lo padeció entre los senadores apenas en la pasada LXIII Legislatura 2012-2018 cuando fue senadora-, la hoy presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, del PAN, se sumó la marcha de este domingo por el Día Internacional de la Mujer y anunció que apoyará también mañana lunes el paro de mujeres, por lo que no acudirá a trabajar.

“Hace algunos años, siendo senadora, fui objeto de acoso sexual, y, como muchas mujeres, tuve miedo, no lo denuncié porque pensé que no me creerían, que sería señalada de exagerada, o de haber sido yo la causante de la situación, no tuve el valor de enfrentar un escándalo entre senadores de la República, temí que eso afectara a mi familia, sentí un enorme coraje e impotencia, pero callé.

“Hoy marcho para que eso que viví no lo vuelva a vivir nadie más, para que México sea, algún día, un país en que las mujeres y las niñas podamos vivir felices, libres y en paz”, escribió.

La legisladora por el Estado de México se sumará al paro nacional #El9NingunaSeMueve “para visibilizar cómo sería México sin la mitad de su población, y en particular, la Cámara de Diputados sin las trabajadoras y diputadas”.

En un comunicado y en un mensaje también por redes, explicó que los distintos tipos de violencia, como psicoemocional, física, económica, institucional, laboral, acoso sexual y hostigamiento, laceran, ofenden, denigran y atentan contra la integridad emocional y física de las mujeres y las niñas.

Dijo que las mujeres en México “estamos dolidas, hartas, desesperadas y furiosas”, y esto crece con cada caso de feminicidio como los de Abril Pérez, Ingrid Escamilla y Fátima, entre otros tantos, además de las miles de desaparecidas, violadas y maltratadas.

Expuso que “quienes tenemos el privilegio de servir en un cargo público debemos ser sensibles, receptivos a la crítica y acelerar el paso para generar soluciones y resultados”.

Rojas Hernández comentó que la Cámara de Diputados -a través de un grupo conformado con 12 integrantes de las comisiones de Justicia, Igualdad de Género y Puntos Constitucionales- trabaja con la Fiscalía General de la República para homologar en todo el país el tipo penal de feminicidio.

“No sólo hay que fortalecer el tipo penal, sino apostar a una política integral, eficaz y pronta, para prevenir los feminicidios”, destacó.

Informó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 se registraron 3 mil 752 homicidios de mujeres, que es la cifra más alta en los últimos 29 años, lo que en promedio significa la muerte de 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales, dato que también reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisó.

Informó que la Cámara de Diputados acordó declarar a marzo como el mes de las mujeres y de las niñas, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer -8 de marzo-.

Expresó que este mes, a través de diversas actividades, se reflexionará sobre los derechos de las mujeres y de las niñas, como la realización de un foro nacional en materia de feminicidios con los congresos locales y las fiscalías de las entidades federativas, y otro, sobre derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Agregó que para prevenir, investigar y, en su caso, sancionar, la Cámara de Diputados aprobó y publicó en la Gaceta Parlamentaria del lunes 24 de febrero pasado los Lineamientos para Prevenir y Atender el Acoso Sexual y Laboral en la institución, con lo que se busca un entorno laboral respetuoso y libre de violencias.

Además, hizo un llamado para que, en auténtica unidad, trabajemos en la construcción de una sociedad igualitaria. “La vida de nuestras mujeres y de nuestras niñas es una causa urgente y digna de ser acompañada”, dijo.