Laura Rojas pide adelantar comparecencia de Durazo para esta semana

Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, pidió este lunes que se adelantara para el miércoles la comparecencia del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo ante el Pleno de la Cámara de Diputados, luego del operativo de la captura de Ovidio Guzmán López, hijo de 'El Chapo'.

La comparecencia de Durazo estaba agendada para el jueves 31 de octubre para la Glosa del I Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, la panista señaló que debe explicar "urgentemente" lo que sucedió en el operativo de la captura de Ovidio Guzmán el jueves, en Culiacán, Sinaloa.

“Este tema es de la mayor relevancia y creo que esperar 10 días es mucho tiempo, dadas las circunstancias, creo que las Junta de Coordinación Política podría valorar que se adelantara”, apuntó Rojas.

En entrevista, comentó que la Junta de Coordinación Política se reuiría esta tarde y que debería considerar proponer que la comparecencia del secretario Durazo se pudiera adelantar.

“Este miércoles tenemos sesión, vamos a estar sesionando también los miércoles durante este periodo, y no tenemos comparecencia, podría ser un buen día, en el caso de que así se sugiriera por parte de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva estaría en disposición de atender esa propuesta ”, explicó.

“Yo creo que lo que toca ahorita es que el Ejecutivo dé un informe mucho más detallado y unificado, porque se han generado diferentes versiones de lo que sucedió y es muy importante que el Ejecutivo dé una sola versión, uniformada, ante el Congreso”, dijo. “Ya el Senado anunció que lo va a citar a comparecer y, en nuestro caso, creo que valdría la pena que se considerara adelantar la comparecencia”.

En respuesta a las afirmaciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, en las que el jueves acusó a los partidos de oposición de actuar con “mezquindad”, Laura Rojas opinó que no lo consideraba ninguna mezquindad política.

"Creo que el Congreso es la institución facultada para que el Ejecutivo informe, explique, y dada la gravedad de los que sucedió en Sinaloa, yo no le veo absolutamente nada de malo que el Congreso ejerza sus facultades”, refirió la diputada presidenta.

Por las facultades legales que tiene la Cámara de Diputados por la Constitución no se trata de maldad o de bondad, se trata simplemente de ejercer la ley, y la ley marca que puede llamarse a comparecer a funcionarios.

“Esto fue un hecho superviniente, extraordinario y fue un hecho aparte, independiente de la Glosa”, argumentó.

“En ningún momento, en mi caso particular y quiero ser muy enfática en esto de prejuzgado, he hecho un juicio de valor, absolutamente ninguno; lo que se está pidiendo es información y en pedir información, pues yo no veo absolutamente que haya ningún tipo de mezquindad”, remató.