Las empresas deben tener utilidad, pero tiene que ser ganancia razonable, que no sea lucro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que siempre se debe considerar que las compañías privadas generan utilidades, pero que sus ganancias deben ser razonables y sin lucro.

"La iniciativa privada, las empresas tienen que tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable, no excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no dañe, no afecte la economía familiar, la economía popular, la economía nacional", comentó en la conferencia matutina.

El mandatario nacional hizo estas declaraciones antes de presentar los reconocimientos a las empresas que mantuvieron estables los precios de los combustibles durante nueve meses consecutivos.

Del 1 de octubre de 2019 al 15 de julio de este año, dichas compañías mantuvieron los precios promedio bajos; además, salieron con buenos resultados en las verificaciones realizadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

"Las gasolinas son fundamentales no solo porque mueven a personas, mercancías, sino porque su precio influye mucho en la inflación. Si aumenta mucho la gasolina, se registra de inmediato en aumento a otros precios", agregó el presidente de México.