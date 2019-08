Las amenazas son parte de esta responsabilidad: AMLO sobre hackeo a cuenta de fiscalía de Jalisco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este lunes que las amenazas son parte de las responsabilidades del cargo que ejerce.

Al ser cuestionado sobre el hackeo a la cuenta de Twitter de la Fiscalía de Jalisco el viernes 16 de agosto y sobre si esto afectaba su plan de seguridad personal y si su opinión sobre sus adversarios cambiaba, el mandatario federal indicó que su seguridad continuará y que solo existe crítica normal.

"Acerca de las amenazas, es también parte de la responsabilidad que tenemos. Sin embargo, tengo mi conciencia tranquila, no soy cobarde. Soy un ser humano, ya lo he dicho, que tiene miedos, como todos, pero no soy cobarde y no voy a dar ni un paso atrás en el propósito de transformar al país", apuntó.

El viernes, desde la cuenta de Twitter se emitieron mensajes que incitaban a cometer actos violentos en contra el jefe del Ejecutivo.

"Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Siempre mi llamado a la no violencia, a portarnos bien. Todos a portarnos bien. Solo siendo buenos podemos ser felices", reiteró.

Afirmó que existe una oposición responsable y consideró que los "conservadores" no han podido conformarse como un grupo reaccionario, como ocurre en otro tipo de transformaciones político-sociales.